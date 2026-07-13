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Zmiany w popularnym uzdrowisku. Metamorfoza kultowej atrakcji za miliony złotych

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:00
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Ciechocinek
Zmiany w popularnym uzdrowisku. Metamorfoza kultowej atrakcji za miliony złotych/Shutterstock
Ciechocinek rozpoczyna kluczowe prace modernizacyjne w swoich najsłynniejszych przestrzeniach zielonych. Dzięki pokaźnemu wsparciu z funduszy europejskich, miasto przeprowadzi ostatni etap rewitalizacji Parku Zdrojowego oraz wykona niezbędne prace przy Tężni nr 1. Zobacz, jak zmieni się popularne uzdrowisko i jakie atrakcje czekają na mieszkańców oraz kuracjuszy.

Władze Ciechocinka otrzymały znaczące dofinansowanie w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza". Łączna kwota wsparcia wynosi 24,5 mln złotych i trafi na dwa główne projekty: rewitalizację Parku Zdrojowego oraz modernizację terenów przy tężniach. Inwestycje te mają na celu podniesienie walorów historycznych i użytkowych przestrzeni, z których słynie uzdrowisko.

Park Zdrojowy jak nowy

Największa część funduszy wesprze ostatni etap odnowy Parku Zdrojowego. Burmistrz Ciechocinka, Jarosław Jucewicz, podkreśla, że projekt zakłada odtworzenie historycznych układów przestrzennych oraz modernizację infrastruktury rekreacyjnej.

Kluczowym elementem tej części inwestycji będzie budowa ogromnego placu zabaw. Koszt całego przedsięwzięcia w Parku Zdrojowym przekroczy 28 mln zł, z czego aż 23,6 mln zł pokryje unijne dofinansowanie. Dzięki tym środkom, serce uzdrowiska zyska nowoczesny charakter, zachowując jednocześnie swój zabytkowy urok.

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Tężnie czeka modernizacja

Drugi projekt, dofinansowany kwotą blisko 600 tys. złotych, skupia się na Tężni nr 1. Prace obejmą przede wszystkim redukcję i likwidację koryt znajdujących się w pobliżu tej ikonicznej budowli. Działania te bezpośrednio wpłyną na podniesienie standardu najczęściej odwiedzanego przez gości miejsca w mieście.

Co zyskają mieszkańcy i turyści?

Dzięki zaplanowanym pracom Ciechocinek umocni swoją pozycję jako jedno z najatrakcyjniejszych uzdrowisk w regionie. Rewitalizacja nie tylko odświeży wygląd kluczowych punktów na mapie miasta, ale także zwiększy komfort osób wypoczywających w kurorcie. Choć miasto nie podało jeszcze szczegółowego harmonogramu prac, już teraz wiadomo, że nadchodzące zmiany wpłyną pozytywnie na estetykę i funkcjonalność najważniejszych parków w mieście.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: uzdrowiskociechocinektężnie
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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