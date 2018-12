Znacznie chętniej niż kiedyś rezygnujemy z suto zastawionego stołu na rzecz kilkudniowej wycieczki zarówno w kraju, jak i poza granicami. Na liście top 10 kierunków wybranych przez Polaków na świąteczną podróż w tym roku znalazły się m.in. Londyn, Paryż, Tel Awiw, Barcelona.

Najtańszy dzień wylotu w świątecznej gorączce?

Okres między świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem to początek zimowego szczytu sezonu, a to oznacza wzmożony ruch i stosunkowo wysokie ceny biletów lotniczych. Dlatego, aby kupić bilet w naprawdę dobrej cenie należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, optymalnie około 2-2,5 miesiąca przed wylotem. Większość polskich użytkowników Skyscanner świetnie o tym wie, planując podróż około 65 dni przed wyjazdem. Jednak z analizy Skyscanner wynika, że 38 proc. użytkowników zwleka z kupnem biletu zostawiając to na ostatnią chwilę (0-40 dni przed wylotem).

Osoby planujące spędzić święta w podróży powinny pamiętać, że najtańszym dniem wylotu jest 24 grudnia, z kolei kolejne dni świąteczne, z uwagi na wzmożony ruch, będą już stosunkowo droższe.

Według analizy Skyscanner na bilety lotnicze wydamy średnio około 224 zł.

Gdzie spędzimy święta?

Skyscanner sprawdził, które kraje Polacy wybierali najczęściej na świąteczne podróże w tym roku. Nie powinien budzić zdziwienia fakt, że zestawienie otwiera Londyn, który od lat zajmuje pozycję numer jeden, a na kolejnych miejscach królują ciepłe i słoneczne kierunki:

1. Londyn

2. Paryż

3. Tel Awiw

4. Barcelona

5. Lizbona

6. Frankfurt

7. Amsterdam

8. Rzym

9. Zurych

10. Dubaj



Tym, którzy marzą o kilku dniach wolnego i krótkiej zagranicznej podróży, Skyscanner poleca rozważenie zakupu biletu na prezent dla siebie i osoby towarzyszącej. Początek grudnia to najlepszy czas na planowanie podróży na pierwszy kwartał 2019 i możliwość upolowania biletu w bardzo korzystnej cenie. Niezdecydowanym dokąd lecieć z pewnością pomogą opcje wyszukiwania "Szukaj wszędzie" oraz "Najtańszy miesiąc" dostępne na stronie Skyscanner.pl, które wskażą najtańsze loty i kierunki podróży.

Z kolei uruchomienie Alertu Cenowego pozwoli trzymać rękę na pulsie tym, którzy wiedzą, dokąd chcą polecieć. Za każdym razem, kiedy cena interesującego nas lotu się zmieni Skyscanner poinformuje nas o tym. Alerty Cenowe są całkowicie bezpłatne i w każdej chwili można z nich zrezygnować.