Romantyczny weekend we dwoje cenowo będzie nadal bardzo atrakcyjny, zwłaszcza w miejscach bardziej egzotycznych.

Na liście Skyscanner wśród najtańszych kierunków w dniach 14-17 lutego znalazł się m.in. słoneczny i ciepły Izrael, Włochy, Hiszpania, Belgia czy Czechy po sąsiedzku i wiele innych. Oryginalne muzea – jak czeskie Muzeum Maszyn Erotycznych, galerie, wystawy, koncerty symfoniczne, pyszna kuchnia, urocze widoki czy spacer aleją murali – nie ma lepszego przepisu na udany wyjazd we dwoje.

1. CZECHY, Praga od 239 zł

Praga to jeden z ulubionych kierunków Polaków na city-break i świetny pomysł na Walentynki. Aby z przytupem zacząć uroczy weekend we dwoje, warto obrać kierunek na Letenské sady. Można tam znaleźć doskonały punkt widokowy na Wełtawę, na przykład o wschodzie słońca. Ci, którzy nie przepadają za wczesnym zrywaniem się z łóżka powinni udać się na wyspę Střelecký ostrov. Można tam urządzić sobie przemiły piknik z widokiem na Most Karola i Stare Miasto. Praska Starówka jest pełna pięknych galerii, wystaw i ciekawych muzeów, jak choćby Muzeum Maszyn Erotycznych, w którym dobra zabawa i kupa śmiechu są gwarantowane. Będąc na miejscu koniecznie warto pójść na koncert muzyki symfonicznej lub organowej najwybitniejszych kompozytorów do jednego z lokalnych kościołów. Skyscanner przypomina o skosztowaniu Trdelnika – pysznego lokalnego specjału na słodko o intensywnym karmelowo-cynamonowym zapachu.

2. IZRAEL Owda od 320 zł

Tanie loty na Walentynki można też złapać do bardziej egzotycznych miejsc. Wypad do Izraela to właściwie jedyna szansa, żeby wygrzać kości zimą w tak niskiej cenie. A do tego: przygoda przyrodnicza i kulturowa. Nurkowanie w ciepłych wodach Morza Czerwonego? Do głównego kurortu Izraela, Eljatu jest rzut beretem. A każdy kto nurkował w Egipcie, może się domyślać, jakie skarby kryje tutejsza rafa. Wyprawa pośród kosmicznych formacji skalnych Czerwonego Kanionu? Czemu nie? Wspólne zobaczenie pustyni Negew, a przede wszystkim, dotarcie do niej, na pewno pomoże sprawdzić się nawzajem. Tym, którzy zdecydują się zostać na miejscu chwilę dłużej Skyscanner rekomenduje zorganizowanie wycieczki do kultowej jordańskiej Petry – to rzut beretem, a wrażenia niezapomniane!

3. Palma de Mallorca HISZPANIA od 302 zł

Majorka to jedna z najpiękniejszych wysp Morza Śródziemnego. A konkurencja jest przecież ogromna! A do tego tyle opcji spędzania czasu na Walentynki. Przejażdżki po nadbrzeżnych serpentynach z widokiem na porośnięte klify. Wspólne popijanie kawy na starówkach tutejszych miast, jak np. Alcudia. Obowiązkowe na Majorce jest odkrywanie jaskiń. Jest ich tutaj aż 200. Kameralne światła sprawiają, że nastrój w środku jest jeszcze bardziej romantyczny. Ale wizytówką Majorki są oczywiście jej plaże. Skyscanner rekomenduje Playa de Muro czy Cala Llombards. Na kąpiel będzie jeszcze za zimno, ale na spacer idealne. W lutym na Majorce można się spodziewać ok. 15 stopni C.

4. Neapol WŁOCHY od 312 zł

Miłośnikom włoskiej kuchni (a kto jej nie kocha?) trudno będzie sobie wyobrazić lepszy scenariusz na randkę. Już dziś warto zarezerwować stolik w pierwszej na świecie pizzerii Antica Pizzeria Port’Alba. Ociekająca domowej roboty mozarellą pizza napoletana z listkiem bazylii nie ma sobie równych!

Z kolei pary pragnące zażyć ruchu, mogą wybrać się na szczyt Wezuwiusza. Wulkan góruje nad Zatoką Neapolitańską i sporo widział. Skyscanner przypomina o odpowiednim odzieniu, że na górze jest dużo chłodniej. Warto zabrać cieplejszy sweter. Albo celowo go zapomnieć i mieć pretekst, żeby mocno się przytulać. Widok na malowniczą Kampanię w objęciach ukochanej osoby.

5. Kijów UKRAINA od 283 zł

Parom, które preferują mniej standardowe atrakcje turystyczne, Skyscanner proponuje wschód – Walentynki w Kijowie z pewnością będą inne niż dotąd. Choć trudno ignorować obecne wszędzie złote kopuły katedr, postawcie na oryginalność. Ogromne wrażenie robi Muzeum Miniatur w Ławrze Peczerskiej. Można tu zobaczyć na przykład stolik do gry w szachy wielkości główki zapałki. Albo karawanę wielbłądów w uchu igielnym.

Mocne akcenty to z kolei Euromajdan czy Muzeum Czarnobyla. Te miejsca dadzą dużo do myślenia i pole do dyskusji. Wytchnienie z kolei można znaleźć na ukraińskiej wsi. Pojeździe do słynnego skansenu Pirogowo, żeby zobaczyć tradycyjne chaty i dekoracje ludowe. Na koniec polecamy bajkową Aleję Pejzażową z kolorowymi rzeźbami i instalacjami. Bardzo romantycznie!

6. Warszawa – Bruksela BELGIA od 248 zł

Bruksela to kierunek, który niewątpliwie pomoże dotrzeć do serca ukochanej osoby… przez żołądek. Czy będzie to jedzenie z ulicznych stoisk, czy z eleganckiej restauracji, i tak będzie smacznie i miło. Jak na rybnego burgera to tylko do Mer du Nord. Jak na piwo, to do Delirium Tremens. A dokąd wybrać się słynne belgijskie czekoladki? Można je kupić niemal na każdym kroku, ale słodkie zakupy najprzyjemniejsze będą w XIX-wiecznym pasażu Galerie Royales Saint-Hubert.

Jeśli martwicie się o linię, po jedzeniu wybierzcie się na spacer. Najlepiej szlakiem brukselskich murali. Miasto słynie z zamiłowania do komiksu. Dlatego na kilkudziesięciu ścianach miejscowych budynków można zobaczyć Asterixa i Obelixa, Lucky Luke’a, Gastona czy TinTina. Zobacz, co jeszcze warto zobaczyć w Brukseli.