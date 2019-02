Zasady: bilety mogą dostać tylko osoby o imionach Walentyna i Walenty.

Będą przy tym mogły polecieć z osobą towarzyszącą.

"Promocja brzmiałaby z pewnością bardzo ciekawie, gdy nie dwa haczyki. Po pierwsze: dotyczy ona tylko lotów do Reykjaviku z Bostonu, Waszyngtonu, Nowego Jorku i Detroit. Po drugie: jest to oferta z rodzaju last minute i dotyczy "walentynkowych" wylotów w okresie 10-19 lutego. A każdy, kto był na Islandii choćby w kwietniu, wie, jak fatalna potrafi być tam wtedy pogoda. A tutaj mówimy o lutym…", zastrzega serwis fly4free.pl.

Kto chce skorzystać z promocji, potrzebuje zarezerwować bilety dla dwóch osób we wskazanym terminie i wysłać WOW Air zdjęcie paszportu, by potwierdzić dane osobowe. Wtedy WOW Air zwróci wtedy koszty biletu.