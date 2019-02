Będzie to już szósta edycja inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem jest prezentacja bogatej oferty turystycznej i zachęcanie coraz większej liczby Polaków do podróżowania po kraju, również poza tradycyjnym sezonem letnim czy zimowym. Chodzi o ożywienie tzw. niskich sezonów w branży turystycznej. Akcja jest organizowana dwa razy w roku: jesienią i wiosną. W ostatniej edycji projektu swoje usługi po obniżonych cenach oferowało turystom ponad 750 partnerów. Była to rekordowa liczba. Zgłoszenia do wiosennej edycji wciąż trwają.

- Cieszy nas to, że popularność akcji rośnie nie tylko wśród turystów, lecz także wśród partnerów. Przedsiębiorcy zauważyli, że wspólnie mogą zyskać więcej niż w pojedynkę – powiedział prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Akcja zmienia przyzwyczajenia turystyczne Polaków i zachęca ich do podróżowania, także poza typowymi okresami urlopowymi. Z ankiety, którą przeprowadzamy po akcji, wynika, że aż dziewięciu z dziesięciu turystów deklaruje chęć ponownego skorzystania z ofert po zakończeniu promocji cenowej. To bardzo obiecujące wyniki. Zapraszam do udziału wszystkie podmioty z branży turystycznej, gastronomicznej czy kulturalnej – dodał prezes POT.

Nie tylko turyści są zadowoleni, również właściciele obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych, restauracji i hoteli, którzy zdecydowali się przystąpić do programu. - Akcja świetnie się sprawdza i przyciąga wczasowiczów w tzw. martwym sezonie. Przyjeżdżają najchętniej rodziny z dziećmi; każda edycja akcji powoduje zwiększenie liczby gości. Dlatego weźmiemy udział w jej kolejnej odsłonie – powiedziała PAP Magdalena Będziejewska z Zamojski SPA w Hotelu Zamojskim, gdzie oferta zniżkowa obejmuje noclegi ze śniadaniem.

- Wiosna to dotychczas był sezon ogórkowy w turystyce; odkąd jest akcja, mamy zdecydowanie większy ruch – powiedział Jacek Boruch z Pałacu i Folwarku Galiny na Mazurach. – Szeroka promocja akcji w mediach społecznościowych i tradycyjnych przynosi efekty. Ludzie korzystają z obniżek; ta inicjatywa jest dobrym pomysłem – dodał.

Akcja z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Z pierwszej, pilotażowej odsłony skorzystało 60 tys. osób, z drugiej 77,5 tys., a trzeciej już ponad 110 tys. osób. Według statystyk, Polacy coraz chętniej wypoczywają w Polsce. Przykładowo w I kwartale 2018 r. liczba podróży krajowych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. o 18,5 proc. Aby skorzystać ze zniżek podczas akcji, należy odnaleźć interesujące miejsce za pomocą mapy lub wyszukiwarki na stronie „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY" (www.polskazobaczwiecej.pl) i zapoznać się ze szczegółową ofertą partnerów.