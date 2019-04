Pierwszy samolot w barwach Wizz Air przyleciał do Krakowa w czwartek wieczorem z Londynu Luton. Maszyna została powitana na płycie tradycyjnym uroczystym salutem wodnym. Połączenia do Londynu Luton będą się odbywać dwa razy dziennie. W piątek zaczną się też loty do Kijowa, cztery razy w tygodniu.

Prezes Wizz Air Jozsef Varadi zaakcentował długofalowe zaangażowanie przewoźnika w działalność Krakowie i w Polsce.

- 2019 rok jest dla nas wyjątkowy z powodu otwarcia bazy w Krakowie, dynamicznego rozwoju naszych działań w regionie oraz polskiej siatki połączeń, która obecnie składa się ze 169 tras do 28 krajów – przypomniał.

1 maja węgierski przewoźnik Wizz Air otworzy bazę na krakowskim lotnisku. Początkowo będzie tam stacjonował jeden samolot Airbus A321. Drugi zostanie umieszczony w Krakowie 1 sierpnia, półtora miesiąca przed planowanym wcześniej terminem, a dodatkowa, trzecia taka sama maszyna dołączy do krakowskiej floty we wrześniu.

Pozwoli to na uruchomienie w tym roku 18 połączeń z Krakowa do: Londynu Luton, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katani, Larnaki, Charkowa, Oslo, Kutaisi, Rzymu Fiumicino, Turynu, Tel Awiwu, Birmingham, Eindhoven oraz Keflaviku.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek wyraził przekonanie, że rozwój siatki połączeń lotniska wpłynie pozytywnie na potencjał gospodarczy Krakowa i całej Małopolski.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, tj. o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę 7,9 mln pasażerów.

W tegorocznym letnim rozkładzie lotów, który wszedł w życie w ostatni weekend, lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.