"W sezonie letnim Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią rejsy do Miami, Bejrutu i Warny. LOT będzie także drugim, po Wizz Air, przewoźnikiem operującym tego lata na Korfu" - przekazał port.

W czasie wakacji LOT zaoferuje też dodatkowy rejs do Newark w Stanach Zjednoczonych.

Port przekazał, że w drugiej połowie br. w ofercie warszawskiego lotniska znajdą się kolejne trasy dalekiego zasięgu - od 17 września Delhi, a od 3 listopada - Kolombo, stolicy Sri Lanki.

Od czerwca linie Qatar Airways wprowadzą większy samolot do obsługi trasy Warszawa-Katar. Airbus A350-900, zabierający na pokład 295 osób, będzie jedyną maszyną tego typu operującą z Polski.

Brytyjski przewoźnik EasyJet w okresie letnim będzie obsługiwał loty do: Genewy, Bazylei i Berlina. Z kolei portugalska linia TAP od 16 czerwca zwiększy liczbę połączeń z Warszawy do Lizbony z siedmiu do dziewięciu tygodniowo.

Więcej będzie połączeń na kierunkach krajowych wykonywanych z Warszawy przez PLL LOT. Od 6 czerwca z pięciu do dziesięciu tygodniowo wzrośnie liczba rejsów na trasie Warszawa-Zielona Góra, a od końca marca można już codziennie polecieć do Lublina.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce - w 2018 roku odprawiło 17,8 mln pasażerów, a w dwóch pierwszych miesiącach 2019 – 2,4 mln. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".