Według badania Diners Club Polska w 2018 r. prawie 70 proc. naszych rodaków wyjechało na wakacje. Blisko 42 proc. spędziła je w Polsce, natomiast co czwarty wybrał się do któregoś z europejskich krajów. Z kolei globalnie branża turystyczna rosła w szybszym tempie, niż zakładała Światowa Organizacja Turystyki NZ. W 2010 r. szacowano 1,4 mld turystów w skali globu w 2020 r. Tymczasem ten poziom został osiągnięty już w 2018 r. Wzrost popytu na wyjazdy przekładał się na rozwój podaży miejsc dla turystów. Na rynku dostępne są tysiące wyjazdowych propozycji.

Jak nie utonąć w morzu ofert i nie spędzić więcej czasu na podejmowaniu decyzji dotyczących urlopu niż na samych wakacjach? Eksperci Diners Club zebrali kluczowe kwestie, o których warto pamiętać.

Niezależnie, czy jesteś fanem rodzinnego leniuchowania nad morzem, motocyklowych górskich eskapad z przyjaciółmi, czy pasjonuje cię zwiedzanie zabytkowych miast, powinieneś przygotować się do wyjazdu, by czas na urlopie móc spożytkować na przyjemnościach i uniknąć stresu.

Badania Diners Club Polska z 2018 r. pokazują, że 60 proc. Polaków planuje wakacje samodzielnie, korzystając z Internetu, natomiast dla ponad 25 proc. organizuje go rodzina lub znajomi. Z pomocy biura podróży korzysta niecałe 9 proc. Z pewnością pierwszorzędnym argumentem są koszty. Biura podróży słono wyceniają kompleksowe zorganizowanie urlopu. Ponadto, wyjazd na własną rękę daje większe poczucie wolności. Jeśli jednak perspektywa przygotowania wakacyjnego wypadu wydaje ci się zbyt trudna, Diners Club Polska ma kilka praktycznych rad, jak zaplanować urlop indywidualnie.

Gdzie i kiedy wyjechać?

Kluczową sprawą jest wybór kierunku wyjazdu. Nasza wymarzona destynacja może okazać się koszmarną, jeśli nie sprawdzimy, czy w wybranym terminie nie odbywają się w okolicy imprezy, które mogłyby zakłócić nasz odpoczynek. Rozważając egzotyczne kierunki warto starannie dobrać daty wyjazdu. Podróżując np. na Karaiby powinniśmy sprawdzić, w jakich miesiącach występuje większe ryzyko huraganów. W dużej części świata wakacje może zakłócić pora deszczowa. Wówczas marzenia o tropikalnym słońcu przerodzą się w tropikalne burze. Informacje o pogodzie z łatwością sprawdzimy w Internecie. Po wpisaniu frazy "kiedy lecieć" wyszukiwarka podpowiada najpopularniejsze wyniki z tym związane.

Czym podróżować?

Gdy tylko postanowimy, gdzie i kiedy wyjeżdżamy na wakacje, należy zastanowić się nad środkiem transportu. Jeśli podróżujemy do odległych miejsc, najlepszym wyborem jest samolot. Rezerwując lot z dużym wyprzedzeniem, możemy liczyć na bardziej atrakcyjną cenę. Dobrą metodą ograniczenia kosztów jest korzystanie z wyszukiwarek lotów, które sprawdzają setki połączeń i linii lotniczych w kilkadziesiąt sekund.

- Przy kupnie biletu lotniczego warto zwrócić uwagę na położenie lotniska. Czasami bardziej opłaca się kupić nieco droższy bilet i wybrać lotnisko bliżej centrum miasta niż tańszy, ale wymagający podróży kilkadziesiąt kilometrów. Transfer z i do portu lotniczego może sporo kosztować. Nie tylko pieniędzy, ale także nerwów, jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko korków w czasie dojazdu – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Na podróż samochodem decydują się osoby, które potrzebują zabrać duży bagaż, np. rodziny z dziećmi. Zdecydowaną przewagą tego typu środka transportu jest nieograniczona możliwość zwiedzania po drodze. Trzeba jednak pamiętać o przygotowaniu samochodu do wyprawy, a także innych aspektów bezpieczeństwa, takich jak ubezpieczenie. W niektórych krajach wymagane jest posiadanie Zielonej Karty. Ponadto przepisy drogowe poszczególnych państw mogą nas obligować do posiadania kamizelek odblaskowych czy zapasowych bezpieczników. Obliczając koszty wyjazdu autem należy doliczyć opłaty drogowe za korzystanie z autostrad.

Gdzie spać?

Dobrze jest założyć przedział czasowy, w jakim mamy znaleźć miejsce do zatrzymania się. W Internecie dostępnych są tysiące ofert, a szukanie odpowiedniego może okazać się zmorą, jeśli podejdziemy do tematu zbyt ambitnie, chcąc sprawdzić wszystkie apartamenty w miejscowości. Dzięki krótkiemu rekonesansowi, co warto zobaczyć w okolicy, zawęzimy nasz wybór np. do apartamentów położonych blisko konkretnej plaży. Internet proponuje porównawcze strony skupiające hotele, pensjonaty i apartamenty.

Aby skrócić czas szukania lepiej od razu wpisać interesujące nas konkretne parametry, np. pokój z widokiem na morze. Jeszcze kilka lat temu jedynymi opcjami noclegowymi były hotele, od niedawna możemy także wybierać spośród ofert prywatnych osób wynajmujących swoje mieszkania i domy. Dzięki wyspecjalizowanym serwisom weryfikującym tego typu oferty, mamy możliwość zamieszkać w czasie wakacji w unikalnych miejscach. Bezpieczeństwo gwarantuje nie tylko weryfikacja prowadzona przez strony internetowe, ale także system ocen innych użytkowników. Na rynku dostępne są również wyszukiwarki, które poza szeroką bazą noclegową dają możliwość zakupu także biletu lotniczego – wszystko za pośrednictwem jeden strony. Dodatkowo, oferują często specjalne benefity, jak np. 5 proc. cashback na platformie ClubMiles.

Lepiej nie ryzykować

Planując urlop należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Niestety, jak wynika z badania Diners Club Polska, bez polisy w 2018 r. wyjechał zagranicę co drugi turysta. Ubezpieczenie jest szczególnie ważne, jeśli wybieramy się w dalsze destynacje lub miejsca, gdzie opieka medyczna jest bardzo droga np. w USA, Kanadzie czy Japonii. Koszty leczenia i transportu polskiego turysty, który w 2015 r. zasłabł w oceanie w Stanach Zjednoczonych wyniosły ponad 800 tys. zł. Podobne przypadki zdarzają się co roku.

- Wybierając polisę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sumę gwarancyjną, czyli wysokość kwoty, do jakiej obejmuje nas ubezpieczenie. Niestety z naszych badań wynika, że robi to zaledwie 2 proc. turystów. Szukając polisy warto również sprawdzić, czy nie oferuje jej jeden z instrumentów finansowych, których używamy na co dzień np. karty kredytowe – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Nawet podróżując do krajów Europy należy pamiętać, że karty EKUZ nie zapewniają całkowitego zwrotu kosztów leczenia, a ponadto nie działają poza granicami UE.

Nie należy zabierać na wakacje leków na zapas, szczególnie antybiotyków. Lokalne szczepy bakterii mogą być na nie odporne. W przypadku choroby, ubezpieczenie pokryje koszty wizyty lekarskiej, na której zostaniemy zaopatrzeni w odpowiednie leki dostosowane do grup bakterii z danego rejonu świata.

Plan aktywności – czyli gdzie szukać "ukrytych skarbów"

Najprzyjemniejszy etap planowania urlopu to tworzenie listy miejsc do obejrzenia i aktywności, którymi wypełnimy wakacje. Inspiracji dotyczących miejsc wartych odwiedzenia w regionie możemy szukać nie tylko w przewodnikach. Portale społecznościowe przychodzą z pomocą prezentując profile miast, regionów czy całych państw. Nieszablonowych porad udzielą blogi podróżnicze. Praktyczne rady osób, które odwiedziły dany rejon mogą okazać się bezcenne.