Zdecydowany powrót Egiptu na wysokie miejsca w rankingach popularności można było zauważyć już przed zeszłorocznym sezonem zimowym. Niektóre tamtejsze kurorty cieszą się bowiem zainteresowaniem również w okresie ferii jako ciepła alternatywa dla wyjazdów narciarskich - wyjaśniła rzeczniczka PIT. Kubaczyk powołała się na raporty Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, opracowywane na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX. Wynika z nich, że w porównaniu ze sprzedażą sprzed roku w chwili obecnej notujemy około 30-proc. wzrost zainteresowania wyjazdami do Egiptu - powiedziała.

Najbardziej popularne egipskie kurorty to, jak zaznaczyła, Hurghada, Szarm el-Szejk i Marsa Alam. Są tam hotele o wysokim standardzie - cztero-, pięciogwiazdkowe i zachwalane tereny do nurkowania - wyjaśniła. Przypomniała, że w rekordowym roku 2010 kraj ten odwiedziło ponad 14,5 mln turystów. Natomiast w najsłabszym 2016 r. było ich 4,5 mln. Loty do Egiptu wstrzymała np. Wielka Brytania, wszelkie wyjazdy turystyczne zablokowała też Rosja - powiedziała.

Od 2017 roku - jak podała Kubaczyk - zainteresowanie Egiptem znów zaczęło rosnąć - również, jeśli chodzi o polskich turystów. W tym sezonie, jeśli patrzeć na systemy rezerwacyjne, prym wiedzie Turcja. Ale Egipt trafił już do pierwszej piątki - wskazała.

W niedzielę co najmniej 17 osób zostało rannych w wyniku ataku na autokar turystyczny, do którego doszło w pobliżu budowanego Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Autokarem jechało 25 turystów z RPA. Był to drugi atak wymierzony w zagranicznych turystów w pobliżu piramid w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W grudniu zeszłego roku zaatakowany został - również przy użyciu pozostawionego przy drodze ładunku wybuchowego - autokar wiozący 15 turystów z Wietnamu.

Polakom planującym wakacje w Egipcie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wybór wyjazdów grupowych organizowanych przez certyfikowane biura podróży, "posiadające własne plany zarządzania kryzysowego oraz rezydentów". Resort odradza wszelkie podróże: na Półwysep Synaj (z wyjątkiem kurortu Szarm el-Szejk); na Pustynię Zachodnią, a także na obszary znajdujące się przy granicy z Libią oraz przy granicy z Sudanem. "Na pozostałym terytorium Egiptu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności" - czytamy na stronie MSZ.

Jak przypomniano, w Egipcie występuje wysokie zagrożenie terroryzmem. "Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach najbardziej narażonych na ataki (np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne i budynki rządowe). Nie można wykluczyć ataków także na lotniska (w tym samoloty) oraz autobusy przewożące turystów" - podkreśla MSZ.