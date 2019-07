W swoim nowym raporcie Triverna.pl prezentuje wyniki badania przeprowadzonego na grupie ponad 1,3 tys. osób z całej Polski. Autorzy spytali w nim m.in. o najczęściej wybierane kierunki podróży po Polsce, ulubioną porę na wyjazd oraz preferencje przy wyborze noclegu.

Dla blisko 70 proc. badanych głównym celem podróży po Polsce jest wypoczynek oraz zwiedzanie. Zwykle wyjeżdżamy co najwyżej 5 razy w roku, z reguły ograniczając się do krótkich, weekendowych wypadów. Ulubionym okresem na wyjazdy są dla Polaków miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień. Oprócz wakacji chętnie wyjeżdżamy również we wrześniu oraz w maju.

Najczęściej wybieranym kierunkiem są polskie góry: Tatry, Bieszczady i Karkonosze. Jako cel swoich krajowych podróży w badaniu Triverna.pl wskazało je aż 72 proc. osób. Ponad połowa decyduje się na zwiedzanie miast – ten sposób na wypoczynek okazał się popularniejszy nawet od wylegiwania na nadbałtyckich plażach. Wśród ankietowanych największą popularnością cieszą się Kraków, Wrocław i Gdańsk.

Gdzie śpimy podczas podróży po Polsce? Przede wszystkim w prywatnych kwaterach lub pokojach gościnnych. Wybiera je blisko co trzecia osoba. Co piąta woli spać w hotelu, decydując się przede wszystkim na dobrze wyposażony pokój z dostępem do internetu, miejscem parkingowym oraz wyżywieniem. To właśnie te elementy są dla nas najistotniejsze przy wyborze noclegu – zwracamy na nie uwagę nawet częściej niż na lokalizację czy cenę.

Jak podkreśla Triverna, na podróże po kraju wydajemy coraz więcej. Portal porównuje wyniki swojego badania z raportem Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Za krótki wyjazd ponad połowa badanych jest gotowa zapłacić co najmniej 300 zł, a za tydzień poza domem – minimum 900 zł – piszą autorzy, podkreślając, że jeszcze w 2016 r. średnie wydatki wynosiły odpowiednio 285 zł i 839 zł.