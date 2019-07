Do wyliczenia średniej ceny 7-dniowych wakacji dla jednej osoby posłużyły koszty 7 noclegów w ramach Airbnb, dojazdu w obie strony oraz wyżywienia. Przeanalizowaliśmy też, ile kosztują wakacje w opcji najtańszej i najdroższej oraz ile zapłacimy za usługi plażowe i dodatkowe atrakcje.

Wakacje nad Bałtykiem średnio za 2 000 zł

Najdrożej nad polskim morzem jest w Międzyzdrojach – 7-dniowy pobyt średnio kosztuje 2500 zł. Tę cenę można obniżyć do 1500 zł, decydując się na nocleg w prywatnych kwaterach i najtańsze opcje wyżywienia. Wybierając hotele trzygwiazdkowe i stołując się w lepszych restauracjach, trzeba być przygotowanym, że cena wakacji w Międzyzdrojach może wynieść nawet od 3000 do 6000 zł. Zdecydowanie tańsze są Kołobrzeg (średnio 1700 zł, w najtańszej opcji 1200 zł, a w najdroższej – od 3300 do 5200 zł) oraz Sopot (średnio 1800 zł, w najtańszej opcji – 1 300 zł, w najdroższej – od 3400 zł do 6000 zł).

Wakacje za granicą od 2 000 zł - najtańsza Turcja, najdroższy Egipt

W najtańszej opcji 7-dniowe wakacje w Turcji można spędzić za około 1300 zł. Decydując się na nocleg w hotelu z pełnym wyżywieniem, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 2800-4000 zł. Średnia cena wakacji (noclegi Airbnb, własne wyżywienie w lokalach, tani lot) to w przybliżeniu 2000 zł. Za wakacje w Bułgarii zapłacimy średnio 2100 zł, cenę tę można obniżyć do 1200 zł. Wynajmując pokój hotelowy z pełnym wyżywieniem blisko plaży trzeba liczyć się z wyższymi kosztami – od 2200 do 3300 zł. 7-dniowe wakacje na Sycylii będą kosztować około 2300 zł. Przy noclegu w 3-gwiazdkowym hotelu w centrum Palermo, z pełnym wyżywieniem trzeba nastawić się na wydatek rzędu 4100-6100 zł.

Średnio za 7 dni wakacji w Grecji zapłaci się około 2800 zł. Nocleg w 3-gwiazdkowym hotelu z pełnym wyżywieniem waha się od 3200 do 5200 zł za tydzień pobytu. 7-dniowe wakacje w Dubrowniku, w Chorwacji to koszt średnio 3200 zł. Jeśli zdecydujemy się jednak na nocleg bliżej centrum i opcję z pełnym wyżywieniem, to ta cena może wzrosnąć nawet do 6500 zł. Za tyle samo można wypocząć w Egipcie – średnia cena wakacji w Hurghadzie to 3200 zł. Natomiast za 7 noclegów w 3-gwiazdkowym hotelu z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić nawet 4000 zł.



Ubezpieczenie na wakacje za granicą za niespełna 4 zł dziennie

Do podstawowej ceny wakacji należy również doliczyć koszt ubezpieczenia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia w większości europejskich krajów bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej, przede wszystkim w sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia i życia. - Jednak EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski, ratownictwa, zakupu niektórych leków czy leczenia w prywatnych placówkach. EKUZ nie działa również w Turcji czy Egipcie, w efekcie pełną ochronę na wakacjach zapewnia jedynie ubezpieczenie turystyczne - komentuje Tomasz Kroplewski, Kierownik ds. rozwoju sprzedaży w rankomat.pl.

Najmniej za polisę zapłaci się w krajach europejskich. Drogie wakacje w Chorwacji można ubezpieczyć za zaledwie 3,84 zł dziennie. Polisa do Grecji, Bułgarii i Włoch nie przekracza 5 zł/dzień. Nieco drożej jest w przypadku krajów pozaeuropejskich – za ubezpieczenie do Turcji średnio trzeba zapłacić 5,08 zł dziennie, polisa do Egiptu to wydatek 6,62 zł/dzień.