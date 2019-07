Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia do końca maja tego roku skorzystali z noclegów, wzrosła o ponad 704 tys. do 12,5 mln z 11,8 mln rok wcześniej w tym samym czasie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To wzrost o 6 proc.

Według Urzędu w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku z bazy noclegowej w Polsce, w obiektach liczących więcej niż 10 miejsc noclegowych, skorzystało 9,9 mln turystów, z czego 7,7 mln to goście krajowi, a 2,4 mln - zagraniczni. Rok wcześniej było ich odpowiednio 9,3 mln, 7,1 mln i 2,2 mln.

Można powiedzieć, że panuje moda na Polskę zarówno wśród Polaków, jak i turystów zagranicznych - uważa Andrzejczyk. Jego zdaniem pozytywnie na turystykę krajową wpłynął ogólny wzrost zamożności naszych rodaków oraz rozwinięte programy socjalne.

W rozmowie z PAP szef POT powiedział, że za granicą jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, a także atrakcyjny turystycznie, oferujący wysoką jakość usług za przystępną cenę. Efektem tego są ważne nagrody przyznane nam w ostatnich latach, m.in. nagroda wydawnictwa "Lonely Planet" dla jednej z najlepszych destynacji turystycznych czy trzecie miejsce przyznane przez użytkowników serwisu booking.com wśród najbardziej gościnnych państw świata - wyjaśnił.

Atrakcjami najchętniej odwiedzanymi przez zagranicznych turystów są obiekty wpisane na listę UNESCO - dodał. Przypomniał, że Polska ma już ich 16 i pod względem liczebności znajduje się na 8. miejscu w Europie.

Wpływ na wzrost turystów ma także coraz bardziej zróżnicowana oferta kulturowa czy eventowa - chodzi o wydarzenia muzyczne, sportowe czy kulinarne, które przyciągają tłumy osób - wskazał.

Polska to także nowoczesna baza hotelowa i ciekawe atrakcje turystyczne w bardzo konkurencyjnych cenach. Wszystko to - jak mówił - a także coraz większa liczba bezpośrednich połączeń czy wspólna promocja Polski z polskimi przedsiębiorstwami, w tym PLL LOT czy Polskim Holdingiem Hotelarskim, wpływają na to, że Polska umacnia się w gronie 20 najchętniej odwiedzanych państw świata.

Z danych GUS wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach br. najwięcej turystów zagranicznych korzystających z noclegów przyjechało do Polski z Niemiec - było ich 493,2 tys. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii, których przyjechało niemal 207,2 tys. Trzeci w kolejności byli goście z Ukrainy - prawie 195,5 tys. osób. Najmniej turystów zdecydowało się do nas przyjechać z Tajwanu (4,6 tys.), a także z Hong Kongu i Cypru.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku udzielono turystom w Polsce 30,7 mln noclegów. Rok wcześniej było to 28,8 mln.