Dla przeważającej części respondentów (92 proc.) czystość jezior jest decydującym czynnikiem przy wyborze miejsca na wypoczynek.

Najpopularniejszymi regionami na odpoczynek nad taflą jeziora są Pojezierze Mazurskie (71 proc.), Pomorskie (15 proc.) oraz Wielkopolskie (6 proc.).

Oprócz najpopularniejszych regionów, turyści mogą znaleźć jeziora z przejrzystą wodą w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Które jezioro wybrać na wypoczynek?

Miłośnicy spokojnego odpoczynku nad wodą mają szczęście – w Polsce znajdują się liczne jeziora, które według Komisji Europejskiej mogą pochwalić się doskonałą czystością akwenów. Wyszukiwarka KAYAK.pl przygotowała listę tych, które od kilku lat mogą poszczycić się najwyższej jakości, przejrzystą wodą oraz jednocześnie gwarantują piękną okolicę i dodatkowe atrakcje jak np. wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Mimo, że zaledwie 6 proc. ankietowanych Polaków wybiera Pojezierze Wielkopolskie, to właśnie tam znajduje się najwięcej jezior, które od lat są nagradzane certyfikatem doskonałej jakości wody. Jezioro Winiary czy kąpielisko Akwen Tropicana w gminie Czerwonak, oddalone są zaledwie niecałą godzinę drogi od Poznania – to doskonałe miejsca wypadowe zarówno dla turystów jak i mieszkańców stolicy wielkopolski. Oprócz wcześniej wspomnianych zbiorników, na terenie województwa wielkopolskiego klarowną wodą mogą poszczycić się jeziora Skorzęcin, Wonieskie, Prusim Młyńskie, Kwileckie (zwane również Błędnym), Jaroszewskie czy Szperek.

Drugie miejsce pod względem ilości najczystszych jezior zajmuje województwo pomorskie, w którym turyści znajdą aż 7 jezior, sukcesywnie nagradzanych najwyższym certyfikatem jakości wody. Znajdują się one na pojezierzu Kaszubskim, Krajeńskim, Bytowskim i na równinie Charzykowskiej. W rankingu nie mogło zabraknąć okolic Mazur, ulubionego regionu 71 proc. ankietowanych Polaków. Ukiel, z pewnością jest jednym z najbardziej malowniczych jezior w warmińsko-mazurskim. Co więcej, oddalone jest ono zaledwie nieco ponad 5 kilometrów od centrum Olsztyna, co oznacza, że kilkanaście minut podróży pozwala na złapanie oddechu od miejskiego zgiełku. W okolicy można również wybrać Jezioro Domowe, Wielochowskie, Sajmino, Lidzbarskie, Skanda oraz Niegocin.

Na kolejnych miejscach znalazły się jeziora w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, które mogą być spokojniejszą alternatywą dla nadmorskich plaż, szczególnie w sezonie letnim. Ranking zamykają województwa: lubuskie (z jeziorami Środkowym, Głębokim i Lipie), mazowieckie (wraz z zalewem Zegrzyńskim i jeziorem Kozienice), śląskie (zbiornik Czechowice) oraz dolnośląskie (Zalew w Starej Morawie).

Polskie jeziora z I klasą czystości wody

Lp. Województwo Jeziora

1. wielkopolskie

Jezioro Skorzęcin, Jezioro Winiary, Jezioro Wonieskie, Jezioro Prusim Młyńskie, Jezioro Kwileckie (inaczej Błędne), Jezioro Jaroszewskie, Kapielisko Akwen Tropicana, Jezioro Szperek



2. pomorskie

Jezioro Duże, Jezioro Rychnowskie, Jezioro Dymno, Jezioro Końskie, Jezioro Szczytno, Jezioro Przywidzkie, Jezioro Garczyn



3. warmińsko-mazurskie

Jezioro Domowe, Jezioro Wielochowskie, Jezioro Sajmino, Jezioro Lidzbarskie, Jezioro Ukiel, Jezioro Skanda, Jezioro Niegocin



4. kujawsko-pomorskie

Jezioro Rudnickie, Jezioro Główka, Jezioro Deczno, Jezioro Borówno, Jezioro Koronowskie, Jezioro Żurowskie



5. zachodniopomorskie

Jezioro Morzycko, Jezioro Miedwie, Jezioro Drawsko, Jezioro Łobez



6. lubuskie

Jezioro Środkowe, Jezioro Głębokie, Jezioro Lipie



7. mazowieckie

Jezioro Zegrzyńskie, Jezioro Kozienice



8. śląskie

Jezioro Czechowice



9. dolnośląskie

Zalew w Starej Morawie

Co robić nad jeziorem?

Polacy nad wodą najbardziej lubią plażować – 61 proc. ankietowanych spędzając czas nad jeziorem najchętniej opala się, pływa i odpoczywa. Jednak wiele osób (22 proc.) wybiera też aktywny wypoczynek i decyduje się na sporty wodne. Urlopowicze planujący wakacje nad jeziorem nie muszą się obawiać – na terenie większości z nich działają dobrze zaopatrzone wypożyczalnie sprzętu wodnego czy np. boiska do siatkówki plażowej.

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: Mazury, Pojezierze Pomorskie i Wielkopolskie to zdaniem naszych użytkowników najlepsze regiony na odpoczynek nad jeziorem. Jednak świetne miejsca możemy znaleźć w całym kraju. Jak wynika z naszego zestawienia, na przejrzystą wodę możemy liczyć też w nieco mniej popularnych miejscach jak choćby jeziora Lipie, Głębokie i Środkowe na Lubelszczyźnie, czy Jezioro Czechowice na Śląsku.

Ankieta została przeprowadzona wśród subskrybentów newslettera KAYAK.pl. Zbieranie danych odbyło się między 16 a 31 maja 2019 i zakończyło całkowitą liczbą 1091 ważnych odpowiedzi.