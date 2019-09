Thomas Cook, najstarsze i jedno z największych na świecie biur turystycznych, ogłosiło w poniedziałek upadłość wszystkich spółek wchodzących w skład grupy, w tym linii lotniczych Thomas Cook Airlines, pozostawiając bez pomocy setki tysięcy klientów na całym świecie. Ocenia się, że wycieczki turystyczne i pobyty wypoczynkowe wykupiło u Thomasa Cooka ponad 600 tys. osób na całym świecie.

Nieskuteczne okazały się wdrażane wcześniej plany ratowania firmy (w 2011 r. także była o krok od niewypłacalności), a zadłużenie sięgnęło 1,7 mld funtów brytyjskich - wskazuje PIE w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

W wyniku upadłości założonej w 1841 roku firmy, ponad 150 tys. turystów zostało pozostawionych w trakcie turnusów wakacyjnych. Rząd Wielkiej Brytanii podjął już działania w celu sprowadzenia ich do kraju w ramach Operacji Matterhorn - przypomina PIE.

Eksperci Instytutu zwracają uwagę, że upadek tak dużej i znaczącej firmy zawsze niesie za sobą pytania o kondycję branży. Ruch turystyczny na świecie stale rośnie. Według danych UNWTO (Światowej Organizacji Turystyki ONZ), w 2017 r. odbyło się 1,3 mld podróży zagranicznych, co oznaczało 7 proc. wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, a także ósmy z rzędu rok wysokich wzrostów (powyżej 4 proc.) - podkreślono.

Największy wzrost zainteresowania turystów dotyczył Afryki i Europy, jednak wszystkie kontynenty notują wyższą liczbę odwiedzin turystów z zagranicy rok do roku - zaznaczono. Równomiernie rośnie też liczba wypraw zagranicznych turystów z różnych krajów, w tym UK - wskazuje PIE.

Eksperci Instytutu podkreślają, że strukturę ruchu turystycznego można zaobserwować w danych Eurobarometru dotyczących stosunku Europejczyków do podróżowania. Najnowsze dostępne dane (z 2015 r.) pokazują, że 43 proc. dłuższych (powyżej 13 dni) podróży Europejczyków zostało zorganizowanych przez biura podróży, co jest podobnym wynikiem do danych z 2008 r. - wyliczono.

PIE zwraca uwagę, że zmienia się sposób podejmowania decyzji o zakupie wycieczek. Choć cały czas istotne są rady znajomych, spada rola klasycznych biur podróży i agentów turystycznych, a wzrasta internetu – w szczególności opinii internautów, blogerów, influencerów - wskazano.

Zdaniem ekspertów Instytutu Thomas Cook w ostatnich latach starał się dopasować do stylu młodszego pokolenia klientów, promując sieć hoteli Cook’s Club. Zdaniem brytyjskich ekspertów, o upadku firmy zadecydowało wiele czynników, w tym złe zarządzanie i brak umiejętności niezbędnych do radzenia sobie ze zmieniającym się otoczeniem, tzn. z rosnącą, niskokosztową konkurencją w internecie oraz niestabilnością popytu związaną z obawami turystów (przed zamachami terrorystycznymi czy brexitem)" - podsumowuje PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.