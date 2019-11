Eksperci serwisu Lendo Polska, w którym można znaleźć oferty kredytów i pożyczek od instytucji finansowych, sprawdzili, ile pieniędzy trzeba mieć, żeby myśleć o weekendowym wypadzie last minute. Decydując się na wyjazd w Polsce możemy jeszcze znaleźć wolne apartamenty nad morzem i domy wczasowe w górach. Jednak na taki weekendowy wypad musimy przeznaczyć minimum 1000 złotych dla 4 osobowej rodziny.

Cudze chwalicie - poznajcie swoje

Co jak co, ale akurat Święto Niepodległości jest dobrą okazją do lepszego poznania swojego kraju. Jeśli kogoś nie odstrasza polska pogoda w listopadzie i chciałby wykorzystać długi weekend na lepsze poznanie kraju, to mamy kilka propozycji. Od Giewontu do Bałtyku.

Zawsze dobrym pomysłem są Tatry i to niekoniecznie Zakopane, ale pewnie lepiej będzie cieszyć się widokiem polskich gór w bardziej zacisznych okolicach. Jeśli zdecydujemy się np. na Bukowinę Tatrzańską, to koszt noclegu (2 noce) dla 4-osobowej rodziny wyniesie około 400-500 zł w domu wczasowym, willi czy też apartamencie. Za śniadanie może być dodatkowa opłata (30 zł od osoby). Pozostając jeszcze w klimacie gór, ale trochę niższych, spójrzmy na propozycje w Bieszczadach. Możemy zdecydować się na odwiedzenie np. uzdrowiska Polańczyk nad Jeziorem Solińskim. W ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku możemy wynająć domek za 640 zł albo apartament za podobną cenę - 649 zł (dwie noce).

Jeśli lubimy morskie klimaty, spacer po plaży, albo chcemy trochę pooddychać drogocennym jodem, to można zdecydować się np. na Międzyzdroje. Tu apartament znajdziemy w cenie 374-560 zł za dwie noce. Patrząc bardziej na wschód, może nas zainteresować Ustka, gdzie za noclegi w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniem zapłacimy 766 zł, za apartament zapłacimy 400-500 zł. Jeśli szukamy trochę bardziej ustronnego miejsca nad Bałtykiem, to w grę może wchodzić wieś Dębki niedaleko Krokowej (woj. pomorskie). Tam za apartament, pokój gościnny czy nawet dom z dwiema sypialniami zapłacimy od 240 do 460 zł. Minusem tych wszystkich lokalizacji może być jednak skomplikowany dojazd z różnych zakątków Polski.

Miejscowość Rodzaj miejsca noclegowego Koszt (4 osoby, dwie noce)

Bukowina Tatrzańska Dom Wczasowy, pokój rodzinny z widokiem na góry 459 zł

Polańczyk Apartament 649 zł

Międzyzdroje Apartament 374 zł

Ustka Apartament 417 zł

Dębki Apartament 240 zł

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych. Wypoczynek w dniach 9-11 listopada 2019 r. dla czteroosobowej rodziny.

Europa na weekend

Dzięki tanim lotom, często wyjazd na weekend do którejś z europejskich stolic, jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jeśli nasza 4-osobowa rodzina zdecydowałaby się na wypad do Brukseli, to np. połączenie Warszawa - Bruksela (Charleroi) - Warszawa to całkowity koszt 2092 zł. Oczywiście trzeba dodać do tego koszt noclegu (około 1500 zł), transferu z lotniska, wyżywienia, atrakcji czy też transportu po mieście. Jako że pogoda w listopadzie może być nie za bardzo atrakcyjna na zwiedzanie na piechotę, można zdecydować się na korzystanie z autobusów typu hop-on hop-off, którymi przez cały dzień można zwiedzać miasto. Całodobowy bilet na taki autobus w Brukseli to koszt 25 euro dla dorosłego i 15 euro dla dziecka (4-12 lat). Jak wynika z analizy ekspertów serwisu www.lendopolska.pl cały wyjazd to koszt minimum 5000 zł.

Podobny lot do Londynu i z powrotem to już koszt 2825 zł. Gdybyśmy chcieli odwiedzić Danię, to jest okazja polecieć do Kopenhagi za 2665 zł w obie strony. Jeśli ciągnie nas natomiast w trochę cieplejsze miejsca, to Barcelona będzie nas kosztowała 4285 zł, a Mediolan 4030 zł. Przy takich cenach biletów budżet weekendowego wypadu dla rodziny oscyluje w okolicach 10 tysięcy złotych.

Jeśli przyszłoby nam do głowy spędzić długi weekend rodzinnie na Kresach, to cena za lot do Lwowa i z powrotem wyniosłaby 3201 zł. Istnieją oczywiście tańsze metody dotarcia do Lwowa, żeby wspomnieć tylko o samochodzie, wówczas zapłacimy jedynie na benzynę. Trasa samochodem to równo 400 km drogi. Na Ukrainę obowiązuje wjazd bezwizowy, musimy jednak pamiętać o zabraniu paszportu. Apartament dla całej rodziny we Lwowie możemy wynająć za około 500-600 złotych. Koszty życia są niższe niż w Polsce, dlatego taki wypad może się okazać ciekawą alternatywą dla krajowych lokalizacji.

Kierunek Lot bezpośredni, 4 osoby

Warszawa – Bruksela - Warszawa 2092 PLN

Warszawa – Londyn - Warszawa 2825 PLN

Warszawa– Kopenhaga - Warszawa 2665 PLN

Warszawa – Mediolan - Warszawa 4030 PLN

Warszawa – Barcelona- Warszawa 4285 PLN

Warszawa - Lwów - Warszawa 3201 PLN

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych. Lot bezpośredni w dniach 9-11 listopada 2019 r. dla czteroosobowej rodziny.

Wyjątkowo tanie loty na ostatnią chwilę - Skandynawia

Istnieje jeszcze opcja bardzo tanich lotów, które dotyczą Skandynawii. Do Oslo polecimy z Warszawy (Modlina) za 1212 zł. Z Gdańska do Sztokholmu za 1040 zł. Oczywiście mówimy tu o zakupie na ostatnią chwilę, bo jeśli kupujemy z wyprzedzeniem, to można trafić na tańsze okazje. Trzeba jednak pamiętać, że lot może się okazać najtańszą częścią naszego wypadu, często zdarza się, że bilety na autobus z lotniska do Oslo czy Sztokholmu kosztują więcej niż te lotnicze. Przy okazji warto spojrzeć na ceny hoteli w skandynawskich stolicach. W Oslo dwie noce dla czteroosobowej rodziny w hotelu trzygwiazdkowym to koszt od 1474 zł do 2165 zł, a w Sztokholmie od 909 zł do 1673 zł. Trzeba jednak pamiętać, że koszty życia, ceny w restauracjach czy kawiarniach są także bardzo wysokie, jeśli porównamy je do tych które znamy z naszego kraju.