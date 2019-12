Yıldıray Karaer, prezes Corendon Tourism Group zapowiedział inwestycje w polski rynek, który - jak zapewniał - jest dla niego niezwykle istotny. - Zwiększyliśmy liczbę połączeń lotniczych, kierunków turystycznych oraz lotnisk, do których latamy. W sezonie letnim 2020 rozpoczniemy loty z Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Katowic do Antalyi oraz z Katowic do Gazipaşa, Heraklionu i Rodos.

- Naszym celem jest sprzedaż 140 tysięcy miejsc, które zaplanowaliśmy na sezon 2020 - dodał.

Nowa siatka połączeń ma obowiązywać od 25 kwietnia 2020 roku do 15 października 2020 roku.