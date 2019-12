Z analizy ekspertów hapipożyczek, którzy porównali różne opcje wynika, że kilkudniowa impreza noworoczna to koszt przynajmniej 1600 złotych.



Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z wyjazdów turystycznych w 2018 roku skorzystało około 4 mln osób, czyli o 14 proc. więcej niż w 2017 roku. Najwięcej osób na zagraniczny wyjazd decyduje się latem, ale coraz chętniej wyjeżdżamy także w okresie sylwestrowym, by tę wyjątkową noc spędzić w jak najlepszej atmosferze. Do najczęściej obieranych kierunków w tym czasie należą plaże w Tunezji, imprezy w Londynie lub Paryżu oraz stoki narciarskie w Austrii.

Sylwester pod palmami

Kiedy w Polsce termometry pokazują kilka stopni na minusie, ucieczka do ciepłych krajów i Sylwester nad basenem brzmi kusząco. Siedmiodniowy wyjazd all inclusive to koszt od 2000 do nawet 5000 złotych za osobę. Poniżej 2000 złotych znajdziemy zorganizowane wycieczki na Maltę i Cypr, ale temperatura nie przekroczy tam raczej 18 stopni w ciągu dnia. Można jednak liczyć na różnego rodzaju udogodnienia hotelowe i atrakcje takie jak zajęcia fitness, sporty wodne czy animacje dla dzieci.

Londyn

Najhuczniejsze imprezy z pewnością będą na nas czekały w Londynie, który znajduje się na 3 miejscu w rankingu najlepszych europejskich imprezowych miast. Jeżeli wybierzemy tanie linie lotnicze, bilet w dwie strony uda się upolować już nawet za ok. 500 złotych. Koszt 4 noclegów, w zależności od tego czy wybierzemy hotel, apartament czy hostel, będzie się wahać od ok. 600 złotych do nawet kilku tysięcy za osobę. Do tego należy doliczyć wyżywienie – minimum 75 złotych dziennie – oraz koszty transportu, które oscylują w granicach 200 złotych. Na Sylwestra w Londynie powinniśmy przygotować łącznie przynajmniej 1600 złotych.

Sylwester na nartach

Najtańszych zagranicznych wyjazdów narciarze powinni szukać na Słowacji, w Czechach lub w Bułgarii. W tych krajach możemy liczyć na to, że kilkudniowa wycieczka nie będzie nas kosztować więcej niż 2000 zł. Szczególnie lubiana przez turystów jest Bułgaria, ze względu na niskie ceny i atrakcyjne ośrodki narciarskie, których w kraju ciągle przybywa. Jeśli chcemy pozwolić sobie na nieco bardziej luksusowe warunki, powinniśmy zwrócić uwagę na oferty we Włoszech, Francji i Szwajcarii. Co roku jeździ tam aż 200 tys. Polaków. W Alpach możemy liczyć na doskonale przygotowane stoki, piękne szczyty i szampańską atmosferę, a dodatkowo, możemy się spodziewać słonecznej pogody. Zainteresowani wyjazdami do tych krajów powinni się spodziewać wydatków w granicach 6000 czy 7000 złotych.

- Jak wynika z naszych badań, co dziesiąty Polak przyznaje, że nie jeździ na wakacje z powodu innych, ważniejszych wydatków. 3 na 10 Polaków wyraziło chęć zaciągnięcia pożyczki na wakacje, jeśli ich cena mieściłaby się w 2000 złotych. Za to ponad 40% z nas jest skłonnych do sfinansowania swoich wakacji kredytem, jeśli wyniosłyby one między 2000 a 5000 złotych – informuje Monika Dzieniak- Kwiatkowska, ekspert w hapipożyczkach.

Wyjazd na Sylwestra za granicę może wydawać się drogi w porównaniu do wydatków na spokojną imprezę w zaciszu własnego domu. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że przeciętny Sylwester w Polsce kosztuje 314 złotych. Alkohol pochłania zaledwie 16 proc. tej kwoty, bo znacznie więcej – aż 40 proc. – Polacy przeznaczają na fajerwerki. Spora część osób bardzo późno bierze się też za planowanie sylwestrowej nocy. W ubiegłym roku w Boże Narodzenie aż 15 proc. badanych przyznało, że nie ma jeszcze planów.