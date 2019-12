Internauci zdecydowali, że tytuł "European Best Christmas Market 2020" zdobył jarmark w Budapeszcie, na który dostał 39 448 głosów. Zaraz za nim na podium znalazł się jarmark z Wiednia ze 31 811 głosami. Trzeci w Europie jest Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy, który pierwszy raz brał udział w konkursie. Na gdańską imprezę oddano 30 178 głosów. W sumie oddanych zostało ponad 280 tys. głosów internatów ze 116 krajów.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy jako jedyny z Polski był nominowany w konkursie o tytuł "European Best Christmas Market 2020". Głosowanie w Internecie trwało do wtorku. Do rywalizacji o tytuł najlepszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie stanęło 20 miast, m.in.: Bratysława, Bruksela, Nowy Sad, Lipsk, Praga, Wiedeń, Wilno, Budapeszt.

W poprzedniej edycji konkursu najwięcej głosów w głosowaniu otrzymały jarmarki w Strasburgu, Zagrzebiu i Tallinie.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy będzie trwał do 1 stycznia 2020 r. Na Targu Węglowym wystawionych jest ponad 50 stoisk gastronomicznych i ponad 40 - z rzemiosłem i ozdobami świątecznymi.