Około 3 tys. zł - za tyle można poczuć się - we dwoje - jak bohaterowie "Skywalker. Odrodzenie" i zobaczyć piękne widoki, które "zagrają" lokalizacje z uniwersum Star Wars, podaje Lendo Polska.

Dzięki filmowym i serialowym produkcjom miejsca, w których je nagrywano, zyskują rzesze turystów. Za sprawą "Gry o Tron" turystyczny boom przeżywają Islandia czy chorwacki Dubrownik, dzięki przygodom Jamesa Bonda turyści odwiedzają czarnogórską Budvę (choć sceny czarnogórskie kręcono głównie w... Czechach). Podobnie może być z miejscami, w których nagrywane były "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie", a premiera nowego epizodu już 19 grudnia! Eksperci serwisu lendopolska.pl sprawdzili, ile trzeba wydać, by podziwiać widoki z odległych planet i poczuć się jak Rey czy Chewbacca.

Wciąż niewiele wiadomo o dziewiątym epizodzie "Gwiezdnych Wojen", który ma zamknąć główny cykl filmowy. Ze zdjęć słynnej fotografki Annie Leibovitz, która gościła na planie, wynika, że w "Skywalker. Odrodzenie" będzie można zobaczyć jordańską pustynię Wadi Rum, która grała już w filmach sagi jako księżyc Jedha. Najprawdopodobniej zdjęcia kręcono też w szkockim hrabstwie Argyll, w okolicach malowniczej drogi zwanej Rest and Be Thankful - obecność ekipy "Gwiezdnych Wojen" w tym miejscu potwierdziła jedna z posłanek szkockiego parlamentu. Co trzeba zrobić, by odwiedzić te miejsca?

Sprawdziliśmy, że przelot tanimi liniami na trasie Warszawa-Amman (stolica Jordanii) z 2 bagażami podręcznymi (w tym jednym do 10 kg) w terminie 6-10 stycznia to koszt 900 zł dla 2 osób. W Ammanie można znaleźć niezły nocleg już za 600-800 zł. Z kolei wynajęcie samochodu na kilka dni to koszt około 400 zł (plus do 200 zł za paliwo) - ewentualnie przejazd busami na trasie Amman-Petra-pustynia Wadi Rum powinien zamknąć się w 350 zł dla pary. Sam pobyt na pustyni z beduińskim przewodnikiem to koszt 600 zł dla 2 osób (do tego 50 zł wstępu do Parku Narodowego). Za obiady w restauracjach w Ammanie zapłacimy około 300 zł. Cały wyjazd to zatem koszt mniej więcej 2,8-3,2 tys. zł dla 2 osób. Warto oczywiście rozważyć, czy jadąc do Wadi Rum, nie zwiedzić przy okazji starożytnej Petry.

W tym samym terminie można też wybrać lot z Warszawy do Glasgow - przy 2 bagażach podręcznych koszt podróży tanimi liniami wynosi dla pary około 1,1 tys. zł. Nocleg dla 2 osób można znaleźć za około 1000 zł. Aby zobaczyć punkt widokowy na Rest and Be Thankful nie trzeba wynajmować samochodu - lokalne biura podróży w Glasgow oferują 10-godzinne wycieczki po zachodniej Szkocji, koszt podróży w wybranym terminie to 370 zł od pary. Gdy już będziemy w Szkocji, należy skosztować haggis, czyli lokalnego przysmaku z owczego żołądka i podrobów - na taką przyjemność w restauracji trzeba zarezerwować 120-170 zł dla 2 osób. Łącznie warto wygospodarować 600 zł na wyżywienie. Na dwuosobowy wyjazd do Glasgow z wycieczką po Szkocji należy zatem przeznaczyć około 3,1 tys. zł. Pamiętajmy, że temperatura w Szkocji będzie w tym czasie zdecydowanie niższa niż w Jordanii!

Po premierze "Gwiezdnych Wojen: Skywalker. Przebudzenie" ruch turystyczny w tych miejscach z pewnością się zwiększy, więc może warto wybrać się na wycieczkę jak najszybciej po obejrzeniu filmu. Z drugiej strony, nie wiemy wciąż, w jakich jeszcze lokalizacjach kręcono najnowszy epizod - być może inne miejsce przypadnie Wam bardziej do gustu? Udanego seansu i niech Moc będzie z Wami!

ATRAKCJE Wadi Rum Glasgow

przelot 900 zł 1100 zł

nocleg 600-800 zł 1000 zł

wycieczka 1000-1200 zł (z wynajęciem samochodu i paliwem) ok. 400 zł

jedzenie ok. 300 zł ok. 600 zł

SUMA 2800-3200 zł 3100 zł

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych, wypoczynek w dniach 6-10 stycznia 2020 r.