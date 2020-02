Amerykański serwis do rezerwacji zakwaterowania Airbnb w środę poinformował o przedłużeniu zawieszenia usługi w Pekinie do maja - podała agencja Reutera. Ze względu na epidemię koronawirusa firma początkowo zawiesiła rezerwacje w stolicy Chin do marca.

Poza Pekinem lokalne władze zażądały zawieszenia rezerwacji również dla miasta Wuxi i dystryktu Yongchuan w mieście Chongqing - zaznaczył w oświadczeniu rzecznik firmy. Reklama Zgodnie z informacją opublikowaną w środę, zawieszenie rezerwacji zostało przedłużone do 30 kwietnia, choć wcześniej była mowa o 29 lutego. Łączna liczba zakażeń odnotowanych w Chinach kontynentalnych wzrosła do ponad 44,6 tys. - podała w środę państwowa komisja zdrowia. We wtorek potwierdzono 2015 nowych przypadków, co jest najniższym dobowym wynikiem od 30 stycznia. Ile na koronawirusie stracą hotelarze w Rzymie? Pierwsze PROGNOZY Zobacz również Nowy koronawirus może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. Do północy z wtorku na środę w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie 1113 zgonów spowodowanych wirusem, a 4740 spośród zakażonych wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitali. Po jednym zgonie odnotowano również na Filipinach i w Hongkongu.