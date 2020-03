Reklama

Od wtorku do 3 kwietnia nie będą latać samoloty do Alghero na Sardynii, Bari, Bolonii, Katanii, Mediolanu, Neapolu, Pizy, Rzymu, Torino, Wenecji, Treviso i Werony.

Wizz Air powiadomił, że od 12 do 23 marca zawiesza wszystkie loty do Tel Awiwu i Ejlatu z powodu 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przybywających do Izraela, wprowadzonej przez władze tego kraju.

Osoby, które kupiły bilety na stronie wizzair.com lub w aplikacji mobilnej przewoźnika, będą mogły wybrać między zwrotem całej sumy lub zapisaniem 120 proc. kwoty na swoim koncie w serwisie Wizz Aira.

Ci, którzy nabyli bilety za pośrednictwem biur podróży, muszą się zwrócić do nich.

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił w poniedziałek, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia, zawieszone zostały wszystkie imprezy sportowe. Kontrolowany jest napływ osób z zagranicy. Na włoskim terytorium możliwe jest przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb.

Najnowszy bilans epidemii we Włoszech to 463 zmarłych i ponad 9,1 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażeń.