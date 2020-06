Platforma o nazwie "Re-open EU" (https://reopen.europa.eu/) ma pomóc we wznowieniu podróżowania i turystyki w Europie. Dostępna w 24 językach urzędowych UE strona internetowa dostarcza informacji, czy granica danego kraju jest otwarta, czy można się po nim poruszać bez żadnych ograniczeń, jakie należy zabrać dokumenty, jeśli istnieją jakiegoś rodzaju restrykcje itd.

Po tygodniach izolacji otwierają się granice wewnętrzne UE. Strona Re-open EU, którą dzisiaj uruchamiamy, zapewni podróżującym łatwy dostęp do informacji, które pomogą im bez obaw ułożyć plany podróży i zachować bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Pomoże to również właścicielom małych restauracji i hoteli, a także miastom w całej Europie, czerpać inspiracje z innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez innych - oświadczył w poniedziałek unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Polska otwarła swoje granice dla wszystkich mieszkańców krajów UE jeszcze w sobotę, a w przypadku szeregu krajów zachodnich (m.in. Niemiec, Belgii, Francji, czy Portugalii) stało się to w poniedziałek. Są jednak wyjątki, np. lądowa granica miedzy Hiszpanią i Portugalią jest zamknięta dla podróży nieuznawanych za niezbędne. Z kolei w przypadku niektórych krajów, np. Austrii, podróżni z większości państw członkowskich muszą się poddać kwarantannie, chyba, że zrobią test na koronawirusa.

Choć poruszanie się po strefie Schengen jest w końcu możliwe, nie można jeszcze mówić o przywróceniu stanu normalności. Najmocniejsze restrykcje pozostawiła Dania. Ze strony KE wynika, że granice tego kraju są co do zasady zamknięte dla obywateli innych państw, którzy nie mieszkają w Danii lub nie mają ważnego powodu, aby do niej wjechać.

Jeśli jednak cudzoziemiec mieszkający w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Finlandii lub Islandii, ma drugi dom w Danii, szlaban graniczy jest dla niego podniesiony. Na to jednak nie mogą liczyć ci, którzy chcieliby spędzić wakacje w wynajętym domku, czy hotelu w tym kraju.

Na stronie Re-open EU znajdują się informacje dostarczane przez państwa członkowskie, a KE obiecuje je aktualizować tak często jak tylko to możliwe. Poza ograniczeniami w podróżowaniu, dotyczą one kwestii zdrowotnych i środków bezpieczeństwa, takich jak niezbędny odstęp między osobami czy obowiązek noszenia maseczek.

Choć platforma KE może być na pewno przydatna w planowaniu podróży, nie ma na niej wszystkich informacji, np. tych dotyczących konkretnych lotnisk, które przyjmują samoloty czy obywateli już nie tylko określonych państw, ale nawet regionów (tak robi np. Grecja, czy Cypr).

Aktualne informacje od KE i państw członkowskich UE są dostępne też w formie aplikacji internetowej na telefony komórkowe.