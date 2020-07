We wtorek wczesnym popołudniem we wszystkich nadmorskich kąpieliskach położonych na terenie województwa pomorskiego woda nadaje się do kąpieli – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Jeszcze we wtorek rano – z powodu zakwitu sinic – zamknięte było jedno z kąpielisk w Helu – tzw. "Mała plaża". W godzinach popołudniowych zakwity sinic przemieściły się i przy tej plaży można już bezpiecznie korzystać z wody, podobnie jak we wszystkich innych – około 60 – nadmorskich kąpieliskach strzeżonych, zorganizowanych w tym roku na terenie województwa pomorskiego. Reklama Sanepid podkreśla, że stan wody w poszczególnych kąpieliskach może nagle ulec pogorszeniu na tyle, że wprowadzony zostanie w nich zakaz korzystania z wody. Stanie się tak m.in. wówczas, gdy w przybrzeżnych wodach ponownie pojawią się zakwity sinic. Ich skupiska obserwowane są na powierzchni wód Zatoki Gdańskiej od wielu dni: przemieszczają się one nieustannie przenoszone przez wiatr i prądy morskie. Aktualne dane dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć na stronie internetowej https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa. Sanepid przypomina w swoim internetowym serwisie, że w przypadku obfitego zakwitu sinic, stacja zaleca absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.