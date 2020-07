Rząd Belgii zaktualizował czerwoną listę krajów i regionów w związku z ryzykiem zakażenia wirusem. Po podróży do nich należy odbyć kwarantannę. Do listy dodano Szwecję. Odradza się podróże do niektórych miejsc w W. Brytanii i Hiszpanii - podaje w poniedziałek telewizja VRT.

Odradza się też Belgom podróże do niektórych miejsc w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwajcarii, Polsce, Czechach i Hiszpanii. Reklama Władze udostępniły też szczegółową listę obszarów w Portugalii oznaczonych czerwonym kolorem. Są na niej: Lizbona, Amadora, Odivelas, Sintra i Loures. Tak zwana żółta lista obejmuje: Luksemburg, środkową Anglię, północno-wschodnią Anglię, Yorkshire i Irlandię Północną, całą Rumunię i Bułgarię, Aragonię i Katalonię w Hiszpanii, portugalskie Algarve i Alentejo, Ticino w Szwajcarii, Śląsk w Polsce i Kraj morawsko-śląski w Czechach. Arnaud Gaspard z ministerstwa spraw zagranicznych wyjaśnił, dlaczego zabroniono podróżowania do Szwecji. Decyzję podjęto na podstawie zalecenia jednostki oceniającej federalnego centrum kryzysowego. Opiera się ona na danych epidemiologicznych w odniesieniu do liczby przypadków infekcji na 100 tys. mieszkańców. Na podstawie tych informacji eksperci zdecydowali, że nadszedł czas, aby dodać Szwecję do czerwonej listy - powiedział cytowany przez VRT przedstawiciel resortu. Belgia wprowadziła niedawno nowe regulacje ws. powrotów turystów z zagranicy. Wracający z kraju, miasta czy regionu oznaczonego na czerwono na specjalnej mapie będą musieli poddać się kwarantannie domowej. Za złamanie nowych przepisów grozi pół roku pozbawienia wolności i grzywna do 4 tys. euro. Niemcy: Minister zaniepokojony zachowaniem niemieckich turystów za granicą Zobacz również System regulacji wykorzystuje kolory sygnalizacji świetlnej. Kolorem czerwonym oznaczone są obszary, w których odnotowano znaczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, wprowadzone są restrykcje i ryzyko jest największe. Osoby powracające z obszarów czerwonych muszą wykonać test na koronawirusa i odbyć kwarantannę w domu. Kolor pomarańczowy oznacza regiony, na których stwierdzono znaczące zagrożenie dla zdrowia publicznego, ale nie wprowadzonych poważnych ograniczeń w związku z pandemią (np. ogólnokrajowej kwarantanny). Test i domowa kwarantanna w tym przypadku nie są obowiązkowe, a jedynie zalecane. Zielonym kolorem oznaczone kraje, które można odwiedzić i które nie wymagają specjalnych środków bezpieczeństwa. Mimo to osobom podróżującym za granicę władze zalecają ostrożność niezależnie od celu podróży. Specjalna grupa robocza powołana przez belgijskie decyduje o tym, jaki kolor otrzymają poszczególne regiony czy kraje. Osobom, które zamierzają wyjechać, zalecono podjęcie decyzji na podstawie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej MSZ.