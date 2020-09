W TVP prezydent, który był autorem inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia bonu turystycznego, był pytany o ocenę realizacji tego programu.

Proszę pamiętać, że one (bony) mogą być realizowane do 2022 roku. Ten okres jest długi. Nie trzeba było ich zrealizować w te wakacje, można je zrealizować np. w ciągu najbliższych ferii zimowych czy świątecznych czy w ogóle w ciągu roku szkolnego podczas realizowania różnego rodzaju wyjazdów - mówił Duda, zwracając uwagę, że świadczenie jest większe dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, co - jak podkreślił - jest potrzebne.

To są pieniądze, które mają trafić właśnie do naszej branży turystycznej, między innymi do rodzinnych gospodarstw rolnych i dlatego bardzo zachęcam do tego, by korzystać i z tego bonu, i z oferty, którą mają dla nas nasi rolnicy, oferty, którą są rodzinne gospodarstwa rolne prowadzące agroturystykę - dodał.

Z danych otrzymanych w środę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jak informował wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy - wynika, że przyznano 953 tys. bonów turystycznych na kwotę 816 mln zł. Dodał, że średnia wartość wydanego bonu to 856 zł.

Polski Bon Turystyczny można było aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.