Mimo że przedsprzedaż lata 2021 w biurach podróży trwa już od kilku miesięcy, to właśnie początek roku dla wielu Polaków stał się impulsem do podjęcia decyzji o terminie i miejscu wakacyjnego urlopu. Z tygodnia na tydzień rośnie zainteresowanie wyjazdami – zarówno na majówkę, jak i wypoczynek w wysokim sezonie.

Gdzie i jak Polacy planują spędzić tegoroczne lato? Eksperci z Wakacje.pl wzięli pod lupę rezerwacje wyjazdów na okres od 1 kwietnia do 31 października (czyli na trwający w biurach podróży sezon lato 2021) dokonane we wszystkich kanałach sprzedaży (online i sieć salonów).

Królowa jest jedna

I wcale nie ma na imię Grecja! W tym roku to Turcja podbija serca Polaków, będąc zdecydowanym numerem jeden wśród najchętniej wybieranych kierunków na lato 2021. W ostatnich tygodniach w bieżących podsumowaniach sprzedaży na czoło stawki wybija się co prawda Egipt, ale w spojrzeniu całościowym – od początku sprzedaży wycieczek na najbliższy sezon letni – to właśnie tureckie kurorty są najpopularniejsze. Urlop w tym kraju w okresie od kwietnia do października zarezerwował prawie co trzeci turysta. Kraj Półksiężyca o ponad 10 punktów procentowych wyprzedza Grecję, na trzecim miejscu – z udziałem 14,61 proc., a więc dwa razy mniejszym niż Turcja – jest Egipt. Ostatnie dni pokazują jednak, że Egipt ma szansę zmniejszyć ten dystans.

W TOP 10 najczęściej rezerwowanych kierunków znajdują się również Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Polska, Chorwacja, Cypr i Albania.

Mimo zmian w podróżowaniu, takich jak na przykład testy na COVID-19 czy limity miejsc, popyt na wyjazdy zagraniczne wraca. Dobra wiadomość jest taka, że nadal możemy podróżować tam, gdzie w poprzednich latach i wypoczywać w podobny sposób – czy to w dużych obiektach z kompleksami basenów i all inclusive, w mniejszych kurortach, czy aktywnie – na zwiedzaniu. Popularne turystycznie kierunki, takie jak Turcja czy Grecja, już poprzedniego lata spełniły oczekiwania podróżnych – zarówno jeśli chodzi o możliwość spokojnego wypoczynku, jak i wprowadzone zasady sanitarne – i to, w połączeniu z dostępnością najpopularniejszych hoteli w ofercie biur podróży czy cenami porównywalnymi do ubiegłych lat sprawia, że w tym roku te miejsca też cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi Klaudyna Fudala, PR Manager w Wakacje.pl.

Lato 2021. Ile płacimy za wakacje?

7 344 zł – to średnia wartość rezerwacji za tygodniowy pobyt w zagranicznym kurorcie. W przeliczeniu na osobę za wakacje płacimy porównywalnie do ubiegłych lat. W zależności od kierunku jest to od 2100 do 2800 złotych.

Niemal połowa rezerwujących (47 proc.) planuje wyjazd we dwoje i na tegoroczne wakacje wydaje średnio 5 695 złotych. Rodzina z jednym dzieckiem (11 proc. dokonanych rezerwacji) przeznacza na ten cel 7 553 zł, a z dwójką dzieci (10 proc. dokonanych rezerwacji) – średnio 9 674 zł. Kwoty te obejmują zarówno wyjazdy na majówkę i w okresie wakacji szkolnych, gdy ceny wyjazdów są najwyższe, jak i wczasy przed sezonem (kwiecień-czerwiec) oraz na początku kalendarzowej jesieni.

Najwięcej dokonanych rezerwacji mamy właśnie na wakacje szkolne, ale Polacy kupują również wycieczki np. na majówkę. Z tygodnia na tydzień to zainteresowanie rośnie, choć nie jest tak duże jak przed pandemią. Z jednej strony widzimy, że Polacy są spragnieni wyjazdów, a z drugiej – że starania biur podróży, by oferta była dostosowana do obecnych realiów i potrzeb klientów, przynoszą efekty. Mowa tu nie tylko o dostępności produktowej, ale przede wszystkim o możliwości nawet kilkukrotnej zmiany rezerwacji czy pakietach ubezpieczeń rozszerzonych o ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19. To daje nam większą elastyczność w planowaniu wakacji i większe poczucie bezpieczeństwa – dodaje Klaudyna Fudala.

Jak nasze wydatki mają się do kierunku wakacji? Najwięcej średnio (biorąc pod uwagę wartość rezerwacji) płacimy za urlop w Turcji i Grecji, gdzie wybieramy się zarówno z drugą połówką, jak i całymi rodzinami, często do 4- lub 5-gwiazdkowych hoteli z basenami, całymi aquaparkami czy animacjami dla dzieci. Najmniej – z zagranicznych kierunków – przeznaczamy na urlop w Chorwacji, ale tu wpływ na średnią cenę rezerwacji ma przede wszystkim forma podróży. Ponad połowa dokonanych rezerwacji do tego kraju to wakacje z dojazdem własnym.

Ile płacimy za wakacje 2021 na popularnych kierunkach?

MIEJSCE --- KRAJ--ŚREDNIA CENA REZERWACJI --- UDZIAŁ W SPRZEDAŻY

1. Turcja ---------------- 7 945 zł ------------------------------------ 30,69% 2. Grecja --------------- 7 615 zł ------------------------------------ 20,35% 3. Egipt ---------------- 7 339 zł ------------------------------------- 14,61% 4. Tunezja ------------- 6 523 zł ------------------------------------- 7,71% 5. Hiszpania ---------- 7 546 zł ------------------------------------- 4,71% 6. Bułgaria ------------ 5 674 zł ------------------------------------- 4,13% 7. Polska -------------- 2 693 zł ------------------------------------- 3,50% 8. Chorwacja --------- 4 638 zł ------------------------------------- 2,25% 9. Cypr ----------------- 7 526 zł ------------------------------------- 2,03% 10. Albania ----------- 5 511 zł ------------------------------------- 1,42%

Nie obniżamy standardu wakacji

Epidemia koronawirusa nie wpłynęła na zmianę standardu naszych urlopów – ceny wakacji utrzymują się na poziomie z poprzednich sezonów, więc nadal możemy i chcemy wypoczywać tak, jak robiliśmy to wcześniej – w większości na all inclusive i w 4-5-gwiazdkowych hotelach.

Jeśli chodzi o rodzaj wyżywienia, przede wszystkim stawiamy właśnie na all inclusive (70 proc.), a nierzadko nawet na jego wyższy standard – Ultra All Inclusive (11 proc.), który – w zależności od oferty danego obiektu – może oznaczać możliwość korzystania w ramach pakietu z restauracji z obsługą kelnerską, room service czy dostęp do markowych alkoholi i szerszego wyboru przekąsek.

Co dziesiąty klient Wakacje.pl stawia na nocleg z opcją HB (śniadania i obiadokolacje), zaledwie co 30. rezerwuje hotel z samym śniadaniem.

Popularność takich kierunków jak Turcja czy Egipt znajduje też swoje odzwierciedlenie w standardzie wybieranych hoteli, czyli liczbie popularnych gwiazdek. Dominują te obiekty, które mają przy swojej nazwie ich co najmniej 4. Aż trzy czwarte podróżnych planuje spędzić tegoroczne wakacje w hotelu 4- lub 5-gwiazdkowym (odpowiednio 37 proc. i 38 proc.). 19 proc. dokonanych rezerwacji to obiekty o standardzie 3 lub 3,5 w pięciostopniowej skali.

Zamienimy samolot na samochód?

Niewykluczone, ale na pewno nie będzie to zupełne odwrócenie trwającego od lat trendu. Polacy najchętniej wybierają szybką i wygodną formę podróży samolotem, co potwierdzają liczby. Aż 92 proc. klientów Wakacje.pl na urlop poleci właśnie samolotem. 5 proc. dokonywanych rezerwacji to opcja z dojazdem własnym, a 2,7 proc. – wycieczki autokarowe.

Jeśli wakacje z dojazdem własnym, to gdzie? Poza oczywistym kierunkiem – Polską (58 proc.) najczęściej decydujemy się na podróż samochodem do Chorwacji (21 proc.) i Bułgarii (11 proc.), czyli państw, które już w ubiegłym roku cieszyły się dużą popularnością wśród Polaków – ze względu na stosunkowo szybkie otwarcie dla ruchu turystycznego i dostępność obiektów noclegowych w biurach podróży, które od minionego sezonu sukcesywnie zwiększają ofertę wakacji z dojazdem własnym.

Wakacje w Polsce – gdzie i za ile?

Mimo że nadal dla zdecydowanej większości turystów to zagraniczne wczasy są synonimem wakacyjnego wypoczynku, coraz częściej stawiamy też na urlop w kraju. W zestawieniu Wakacje.pl Polska znajduje się na siódmym miejscu wśród najczęściej wybieranych kierunków z oferty lato 2021.

Średnio na wakacje w Polsce planujemy przeznaczyć 2 693 zł – najwięcej na wypoczynek nad Bałtykiem (3 058 zł), o 830 zł mniej (średnio 2 228 zł) – na wczasy w górach. Są to średnie ceny rezerwacji obejmujące pobyt w hotelu. Planując wakacyjny budżet, do tej kwoty powinniśmy doliczyć również koszty dojazdu czy atrakcji turystycznych. Po zliczeniu tych wszystkich składowych okazuje się, że wczasy w kraju są tylko z pozoru tańsze, a różnica cen w porównaniu z wakacjami w zagranicznym kurorcie się zaciera.

Zdecydowanie najpopularniejszym regionem jest Pomorze Zachodnie z popularnymi miejscowościami wypoczynkowymi jak Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Świnoujście. To wybór ponad 60 proc. osób, które zarezerwowały wypoczynek w kraju. Na kolejnych miejscach plasują się Tatry i Podhale, Wybrzeże Bałtyckie oraz Małopolska.

Majówka 2021 – all inclusive w Turcji?

Polacy już rezerwują wyjazdy na przełomie kwietnia i maja. Podobnie jak w przypadku całego sezonu lato 2021, wśród najczęściej wybieranych kierunków na majówkę dominuje Turcja (38 proc. rezerwacji). Drugi jest Egipt, a trzecia Grecja.

Zdecydowana większość Polaków (91 proc.) na zagraniczny urlop poleci samolotem i spędzi go w hotelu o standardzie pięciu (50 proc.) lub czterech (33 proc.) gwiazdek. Jeśli chodzi o rodzaj wyżywienia, najczęściej wybierane jest all inclusive (77 proc.), 16 proc. urlopowiczów zdecydowało się na opcję ze śniadaniami i obiadokolacjami.

Średnio na majówkowy wyjazd przeznaczamy 5 880 zł (średnia wartość rezerwacji). Połowa wczasowiczów (53 proc.) spędzi ten czas z partnerem, co piąty zabierze ze sobą dzieci (13 proc. z jednym dzieckiem; 7 proc. z dwójką dzieci).

Ile płacimy za wyjazdy majówkowe na popularnych kierunkach?

MIEJSCE ---- KRAJ ---- ŚREDNIA CENA REZERWACJI ---- UDZIAŁ W SPRZEDAŻY

1. Turcja -------------------- 6 131 zł ---------------------------------------- 37,98% 2. Egipt ---------------------- 6 383 zł ---------------------------------------- 16,87% 3. Grecja -------------------- 5 845 zł ---------------------------------------- 14,61% 4. Hiszpania -------------- 5 678 zł ---------------------------------------- 5,58% 5. Polska ------------------- 1 251 zł ---------------------------------------- 4,78%

Turystyczna mapa Polski

Wakacje.pl przyjrzały się też pierwszym wyjazdowym decyzjom mieszkańców poszczególnych województw. Gdzie planują spędzić wakacje i jakie kwoty na nie przeznaczą?

Więcej niż średnią krajową na wyjazd latem 2021 zamierzają przeznaczyć turyści z siedmiu województw. W pierwszej trójce, biorąc pod uwagę średnią wartość rezerwacji, plasują się woj. podlaskie – 8 412 zł, woj. lubuskie – 7 869 zł i woj. mazowieckie – 7 860 zł. Najmniej na wakacje wydają mieszkańcy województw: lubelskiego – 6 739 zł, śląskiego – 6 867 zł i wielkopolskiego – 6 953 zł.

Wśród wakacyjnych destynacji króluje, podobnie jak dla ogółu rezerwacji, Turcja. Kraj ten aż w czternastu województwach znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej wybieranych kierunków. Tylko w województwach lubelskim i świętokrzyskim Kraj Półksiężyca zamienił się miejscami z Grecją (drugie miejsce w 14 województwach). Najlepszą trójkę TOP kierunków zamyka Egipt - jedynie mieszkańcy woj. świętokrzyskiego wyżej stawiają Tunezję.