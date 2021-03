Południowokoreański minister ds. zjednoczenia Li In Jung ponowił w czwartek apel o uruchomienie indywidualnych wycieczek do Korei Płn., gdy ustąpi pandemia Covid-19. Turystyka to najlepszy sposób, by przełamać podziały między mieszkańcami obu krajów – ocenił.

Wciąż jest wielu obywateli Korei Południowej, którzy chcieliby odwiedzić Góry Diamentowe, choć (pracę ośrodka turystycznego) zawieszono ponad 10 lat temu – powiedział minister. Jego zdaniem wymiana turystyczna pomoże przywrócić "jedność narodową”. Reklama Od 1998 r. do ośrodka w Górach Diamentowych w zubożałej Korei Płn. jeździły grupy wycieczkowe z bogatej Korei Płd. Wstrzymano je jednak w 2008 r., gdy północnokoreański strażnik zastrzelił południowokoreańską turystkę, która podczas wycieczki weszła na teren wojskowy. Mimo chęci pojednania wyrażanych przez rząd w Seulu, wznowienie wyjazdów grupowych okazało się niemożliwe m.in. z powodu obaw, że takie wycieczki mogą naruszać międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Koreę Płn. za jej zbrojenia nuklearne i rakietowe. Jedziesz na wakacje? Biuro podróży zapłaci za test Zobacz również Wycieczki indywidualne Prezydent Korei Płd. Mun Dze In jako "kreatywny sposób” na rozwiązanie tego problemu zaproponował uruchomienie wycieczek indywidualnych. Minister Li wezwał w czwartek społeczność międzynarodową, aby przyjęła "elastyczne stanowisko" wobec sankcji i zezwoliła na takie wyjazdy. Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un nakazał w 2019 roku rozbiórkę całej sfinansowanej przez Koreę Płd. infrastruktury w strefie turystycznej Gór Diamentowych i budowę nowego ośrodka własnym nakładem. Seul usiłował ratować wspólne przedsięwzięcie, oferując remont starzejących się budynków, ale propozycja została odrzucona. Część komentatorów oceniała działanie Pjongjangu jako przejaw frustracji z powodu braku postępów w sprawie przywrócenia wycieczek, które stanowiły źródło zagranicznej waluty dla izolowanego na arenie międzynarodowej reżimu.