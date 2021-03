Trudno się dziwić, że Polacy już teraz planują wyjazdy na długi weekend. Pamiętamy przecież sytuację sprzed roku, gdy majówka została "odwołana”. Zakaz wynajmowania noclegów został cofnięty zaraz po jej zakończeniu, co mocno dotknęło turystów. Wszyscy liczą na to, że podobny scenariusz już się nie powtórzy.

Polscy turyści mają dużą nadzieję na wyjazdy na początku maja, co widać po wysyłanych przez nich zapytaniach i dokonywanych rezerwacjach w obiektach noclegowych.

TOP 10 lokalizacji na majówkę 2021

Tegoroczna majówka nie będzie niestety zbyt długa – obejmie trzy pierwsze dni maja: sobotę, niedzielę i poniedziałek. Wbrew pozorom może to stanowić jeszcze lepszy bodziec do zaplanowania wyjazdu. Wiele osób nadal pracuje zdalnie, co powoduje, że potrzeba zmiany otoczenia staje się szczególnie silna. Każdy chce w pełni wykorzystać ten króciutki przedłużony weekend.

W tym roku szczególnie chętnie wybierane są polskie perełki turystyczne. Dużym zainteresowaniem na weekend majowy cieszą się klimatyczne miasteczka oraz uzdrowiska. Nie brakuje też popularnych kurortów w górach - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Najpopularniejsze kierunki na majówkę 2021 to właśnie polskie góry! Wśród miast, do których wysłano największą liczbę zapytań mamy: Karpacz (9,3 proc. wszystkich zapytań dotyczących majówki), Zakopane (9,1 proc.) oraz Szczawnicę (5,5 proc.). W tym roku wiele zyskały kurorty w Karkonoszach, co widać po czwartym miejscu naszego zestawienia, na którym znalazła się Szklarska Poręba (4,9 proc.).

Kolejne miejsca na liście najpopularniejszych miejsc na majówkę zajmują odpowiednio: Solina (4,7 proc.) Międzyzdroje (4,3 proc.), Polanica-Zdrój (3,8 proc.), Polańczyk (2,5 proc.), Kazimierz Dolny (2,4 proc.) oraz Sandomierz (2,3 proc.).

Wszystkie te lokalizacje są doskonałe na krótkie wiosenne wypady. Obfitują bowiem w atrakcje turystyczne, które sprawiają, że długi weekend mija szybciej niż zazwyczaj. Mamy tu interesujące trasy spacerowe, wspaniałe zabytki, parki i muzea. Liczymy również, że do majówki zostaną zdjęte obostrzenia dotyczące restauracji i turyści znowu będą mogli siedzieć w klimatycznych knajpkach na rynku w Kazimierzu Dolnym czy Sandomierzu.

Majówka 2021. Turyści chętnie wynajmują domki

Jeżeli jest taka możliwość, turyści najchętniej rezerwują noclegi w domkach oraz apartamentach. Taka tendencja utrzymuje się już od ubiegłego roku, odkąd tak duży nacisk kładziony jest na zachowywanie dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Najłatwiej o to w obiektach należących właśnie do kategorii domki albo apartamenty.

Podczas wczasów goście przebywają tylko we własnym gronie, nie spotykając się zbyt często z innymi urlopowiczami. Poza tym warunki, jakie panują w obiektach z powyższych kategorii noclegowych, są takie jak w domu. Do dyspozycji jest kuchnia, łazienka, pokoje dzienne i sypialnie. To szczególnie ważne, gdy planowany wypoczynek dotyczy większej grupy – rodziny lub znajomych.

Z kolei w mniejszych miasteczkach, takich właśnie jak Kazimierz Dolny i Sandomierz, turyści najchętniej wynajmują kwatery i pokoje gościnne. Wynika to ze specyfiki tych miejsc, które najczęściej znajdują się w prywatnych domach, z daleka od dużych skupisk. W tym nurcie mieści się również agroturystyka, od roku przeżywająca swój renesans. Ludzie zaczynają jeździć na wieś i na pewno szybko się to nie zmieni.

Ile zapłacimy za noclegi podczas majówki 2021?

Majówka należy do tzw. gorących terminów w turystyce. W związku z tym, że jest popyt na noclegi, właściciele często stosują w tym czasie cenniki specjalne. Koszty pobytu bywają więc wyższe. Ile zapłacimy w tym roku za wypoczynek podczas długiego weekendu majowego?

Dane portalu Nocowanie.pl pokazują, że ceny noclegów będą kształtować się pomiędzy 50 zł a 60 zł za osobę. Wiele zależy też od lokalizacji, jaką wybierze turysta. Wygląda na to, że najtańsze noclegi dostępne są w Bieszczadach – średnia cena za jedną noc w Polańczyku i Solinie wynosi odpowiednio 48 zł oraz 49 zł. Na przeciwległym biegunie, jeśli chodzi o koszt wypoczynku, mamy Międzyzdroje i Kazimierz Dolny (odpowiednio 62 zł i 60 zł za nocleg).

Średnie ceny noclegów w pozostałych mieszczą się w podanym przez nas przedziale. I tak w Zakopanem i Szklarskiej Porębie zapłacimy 57 zł, w Karpaczu i Polanicy-Zdroju – 55 zł, w Szczawnicy – 51 zł, natomiast za nocleg w Sandomierzu trzeba zapłacić 52 zł.