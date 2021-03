W okresie zimowym, ze względu na ograniczenia w podróży do Azji, Polacy postawili na egzotyczne kierunki w Afryce i Ameryce Centralnej. Na wierzchołku rankingu znalazła się tanzańska wyspa Zanzibar, a w top 5 uplasowały się kolejno Meksyk, Dominikana, Kuba i Aruba. W lutym zainteresowanie egzotycznymi kierunkami zaczęło stopniowo spadać za sprawą rozpoczęcia planowania wakacji w okresie wiosenno-letnim. Proces planowania w tym roku wygląda nieco inaczej niż w 2020 i 2019 roku. Eksperci eSky.pl zaznaczają, że Polacy szukają ofert i sprawdzają potencjalne kierunki podróży, by w momencie zniesienia restrykcji kupić bilety i wyjechać.

Reklama

Poszukując ofert podróży, Polacy kierują obecnie obowiązującymi ograniczeniami w kraju docelowym, a także dostępnością atrakcyjnych kierunków. Warto zaznaczyć, że linie lotnicze już rozpoczęły publikowanie nowych siatek połączeń. W ofercie przewoźników, oferujących loty z Polski, w tym roku nie zabraknie zarówno popularnych wśród Polaków kierunków podróży, jak i nowych nieodkrytych miejsc. Przewoźnicy już teraz zachęcają do rezerwowania biletów lotniczych – uzasadniają nie tylko gwarancją niższych cen, ale i możliwością spokojnego przygotowania się do wyjazdu.

Gdzie Polacy chcą podróżować w tym roku?

Pandemia nie zmieniła znacząco preferencji podróżniczych Polaków. Analizując rezerwacje, eksperci eSky.pl wyróżnili kilka krajów, które będą królować wiosną i latem tego roku. Największą popularnością cieszy się w tym roku Hiszpania, w szczególności Malaga, ale również Wyspy Kanaryjskie, w tym Teneryfa. Najczęściej Polacy wyszukują ofert do tego kraju w okresie od końca kwietnia do połowy lipca. Tuż za Hiszpanią, na drugim miejscu uplasowały się Włochy. Od wielu lat największą popularnością cieszy się Rzym, a z kierunków wakacyjnych rośnie popularność Palermo na Sycylii. Zainteresowanie ofertami jest wyższe średnio o 24 proc. w stosunku do wiosny-lata 2020 roku. Wakacje we Włoszech Polacy planują spędzić w okresie od maja, aż do września br.

Oprócz bliższych kierunków, Polacy w tym roku chcą zwiedzać Stany Zjednoczone. Jeszcze w 2019 roku, po zniesieniu obowiązku posiadania wiz, polscy podróżnicy masowo rezerwowali bilety lotnicze do amerykańskich miast. W tym roku zainteresowanie jest bardzo duże – zaczynając od maja, wzrosty sięgają 10-20 proc. procent w zależności od miesiąca. Najwięcej osób zamierza wybrać się do stanów we wrześniu – wzrost o 21 proc. w porównaniu do września 2019 roku. Polscy turyści najczęściej wyszukują ofert do Nowego Jorku i Chicago. Ciekawostką jest, że rośnie liczba wyszukiwań kierunku Honolulu - stolicy Hawajów.

Kolejno w rankingu znalazły się lubiana przez Polaków Grecja i Portugalia. Oba te kraje polscy podróżnicy zamierzają odwiedzić w okresie maj-sierpień. Najczęściej wyszukiwanymi miastami w Grecji są Ateny i Saloniki, a w Portugalii Lizbona. Rośnie również popularność wysp Krety, Santorini i Madery.

Egzotyczne kraje, wybierane przez Polaków, na początku roku, odchodzą na drugi plan. Teraz widzimy duży wzrost zainteresowania wyjazdami do krajów europejskich. Już od połowy lutego liczba rezerwacji w naszych serwisach stabilnie rośnie. Największe wzrosty obserwujemy w Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Włoszech. Co ciekawe, zgodnie z raportem European Travel Comission, Polacy są w grupie najbardziej chętnych nacji do podróży zagranicznych w Europie wraz z Włochami, Belgami, Hiszpanami, a także Austriakami. Badanie pokazuje, że aż 80 proc. Polaków zamierza podróżować w ciągu następnych sześciu miesięcy – komentuje Deniz Rymkiewicz, rzecznik eSky.pl