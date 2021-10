Naszą siatkę połączeń dopasowujemy do popytu i obowiązujących obostrzeń. Bardzo cieszymy się, że możemy wrócić do Charkowa i zaoferować połączenie w okresie świąteczno-noworocznym -przekazał PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Jak podała spółka, rejsy na trasie Warszawa-Charków będą realizowane przez LOT od 10 grudnia br. do 24 stycznia 2022 r. trzy - cztery razy w tygodniu (od 10 grudnia br. do 2 stycznia 2022 r. - trzy razy w tygodniu; od 3 do 16 stycznia 2022 r. - cztery razy w tygodniu; a od 17 do 24 stycznia 2022 r. - trzy razy w tygodniu).

Nowa siatka połączeń

Samoloty LOT-u będą startowały z Warszawy o godz. 22.50, by lądować o godz. 1.55 czasu lokalnego. W drodze powrotnej maszyny narodowego przewoźnika będą startować z Charkowa o godz. 5.15 czasu lokalnego, a lądować w stolicy o godz. 6.20.

Moczulski przypomniał, że ostatnie loty na trasie Warszawa-Charków odbyły się w marcu 2020 r.

Akcjonariuszami PLL LOT jest Skarb Państwa, posiadający 69,30 proc. udziałów oraz Polska Grupa Lotnicza z 30,7 proc. udziałami.