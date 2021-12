W czwartek ruszy stacja narciarska Grapa Ski w Czarnej Górze. Na piątek otwarcie zapowiedziała największa stacja narciarska w Białce Tatrzańskiej. Także w piątek ruszą w Zakopanem: stacja na Polanie Szymoszkowej oraz wyciągi pod Nosalem. W sobotę wystartuje stacja narciarska Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej. Również w sobotę ruszą kolejki krzesełkowe w Małem Cichem oraz Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny Harenda w Zakopanem.

Reklama

Od piątku do niedzieli stacje narciarskie będą otwarte od godz. 9 do 20, a w pozostałe dni tygodnia wyciągi będą czynne od 9 do 18.

Choć w ostatnim tygodniu pod Tatrami opady śniegu były niewielkie, to trzyma silny mróz, dlatego armatki śnieżne produkują śnieg przez cały czas.