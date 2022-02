- Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu ławeczki beskidzkiej, nawiązującej formą do dziedzictwa kulturowego regionu. Powinny zostać wykonane w całości z lokalnego drewna. Mają być na tyle duże, by dać możliwość swobodnego wypoczynku co najmniej dwóm osobom. Miejsca ma starczyć też na plecak – poinformował w poniedziałek Jacek Kachel z wydziału prasowego magistratu.

26 ławek

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany. 26 ławek jeszcze w tym roku stanie na wybranych beskidzkich szlakach po polskiej i słowackiej stronie granicy, m.in. na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku-Białej, Hali Jaworzyny w Szczyrku, w Kozach, Porąbce i Jaworzu, na Złotym Groniu w Istebnej, w parku w Żywcu, przełęczy Brona i na Mosornym Groniu w Zawoi, a także na Słowacji, m.in. w Svederniku i Żubrohławie.

- Jedynym elementem różnicującym będą rzeźbienia na oparciach, które będą zawierały m.in. nazwę miejsca posadowienia – dodał Kachel.

Gdzie wysyłać projekty?

Propozycje można wysłać do 22 lutego na adres e-mail Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy: biuro@visitbeskidy.pl.

Projekt "Odpocznij w Beskidach" jest współfinansowany z funduszy UE oraz budżetu państwa.

Celem stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy jest wspieranie lokalnego rynku turystycznego oraz promocja Bielska-Białej i regionu. Inicjatywa skupia 26 członków.