- Wyjazd wakacyjny planuje niemal połowa Polaków - wynika z najnowszegozrealizowanego dla DGP przez United Surveys. Niemal co czwarty zamierza wypoczywać poza domem od jednego do dwóch tygodni, a co siódmy przynajmniej tydzień. Są jednak tacy, którzy planują wyjechać na urlop nawet na ponad dwa tygodnie. Takich osób jest ponad 5 proc.