Loty do Tirany i na Rodos ruszą 1 sierpnia. Realizowane będą dwa razy w tygodniu – w piątki i poniedziałki. 4 sierpnia uruchomione zostanie nowe połączenie do Dubrownika w południowej Dalmacji. Loty odbywać się będą w czwartki i w niedziele. Dubrownik będzie trzecim chorwackim kierunkiem niskokosztowym w letnim rozkładzie lotów z Wrocławia. Obecnie podróżni latają już do Zadaru (Ryanair) i do Splitu (Wizz Air).

Reklama

Południe Europy to wybór numer 1

Władze Portu Lotniczego Wrocław poinformowały, że południe Europy to zdecydowanie wybór numer jeden pasażerów wrocławskiego lotniska. Wskazują też, że w tym roku wakacje na lotnisku rozpoczęły się dużo wcześniej niż w latach poprzednich, a podróżni chętnie wybrali się na urlop już w maju.

Zazwyczaj typowo wakacyjny ruch notowaliśmy w czerwcu, a w tym roku rozpoczął się już w maju – powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

Reklama

Ruch lotniczy na wrocławskim lotnisku powoli zaczyna zbliżać się poziomem do tego z 2019 r. W czerwcu wypełnienia samolotów średnio wyniosły 86 proc. ruchu z czerwca 2019 r., a w lipcu – 91 proc.

Najpopularniejszy kierunek to Turcja

Obecnie najpopularniejszym kierunkiem z wrocławskiego lotniska jest Turcja. Od początku czerwca lotami czarterowymi wyleciało z Wrocławia do Turcji już ponad 34 tysiące podróżujących. Pasażerowie najchętniej wybierali Antalyę lub Bodrum, ale powoli popularność zyskuje także Izmir – piękne portowe miasto na zachodzie kraju, nad Zatoką Izmirską – czytamy w komunikacie.

Reklama

Popularnym kierunkiem jest także Hiszpania. W letnim rozkładzie lotów znalazły się takie połączenia, jak: Alicante, kurort na Costa Blanca, Malaga na Costa del Sol, a także Barcelona-Girona. Z Wrocławia można również polecieć na Lanzarote, Majorkę, Teneryfę i Fuerteventurę. Nowością jest również realizowane od 11 czerwca połączenie Barcelona-El Prat.

Popularnością wśród pasażerów cieszą się również Włochy. Z Wrocławia polecieć można do dziewięciu włoskich miast: Bolonii, Bari, Mediolanu-Bergamo, Neapolu, Palermo, Pizy, Rzymu, a także do Turynu i Wenecji-Treviso, które są nowościami w letniej siatce lotów.

Czwórkę krajów obecnie najchętniej wybieranych przez podróżnych zamyka Grecja. Z Portu Lotniczego Wrocław można wybrać niskokosztowe połączenia do Aten, na Korfu i Kretę (Chania), a także zdecydować się na kierunki czarterowe takie, jak: Kreta (Heraklion i Chania), Rodos, Kos, Zakynthos i Korfu.

Autorka: Agata Tomczyńska

ato/ joz/