TPN przekazało, że w Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. W miejscach wyposażonych w sztuczne ułatwienia (łańcuchy) mogą tworzyć się kolejki - dotyczy to zwłaszcza kopuły szczytowej Giewontu, Rysów, Świnicy oraz Orlej Perci. Może wydłużyć to czas trwania wycieczki, co należy wziąć pod uwagę podczas planowania trasy. Na szlakach, w miejscach zacienionych, może być mokro i ślisko.

W komunikacie turystycznym Park podał, że od początku sierpnia do odwołania, ze względu na remont, zamknięty jest żółty szlak turystyczny na odcinku z Doliny Pięciu Stawów na Szpiglasową Przełęcz (w obu kierunkach). Zamknięta jest także Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej (planowany remont do 2023 r.).

TPN przypomniał, że szlak turystyczny na odcinku od przełęczy Zawrat na Świnicę jest szlakiem jednokierunkowym. Ruch na tym odcinku odbywa się w kierunku zachodnim, tj. od przełęczy Zawrat w stronę Świnicy. Brak jest możliwości przejścia ze Świnicy w kierunku Zawratu.

Utrudnienia na szlaku w Dolinie Kościeliskiej

Na szlaku w Dolinie Kościeliskiej, w okolicy zejścia z Jaskimi Mroźnej, występują nieznaczne utrudniania związane z remontem szlaku zejściowego z jaskini.

Ze względu na obryw skalny w rejonie wschodniej ściany Wielkiego Szczytu Mięguszowieckiego odradzana jest działalność taternicka w tym miejscu. Uszkodzone są mosty przy wejściu do Doliny Jaworzynki oraz na Polanie Olczyskiej, ale jest możliwość ich obejścia.

Komunikaty o zamknięciu szlaków są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.tpn.pl. Dostępna jest także mapa z zaznaczeniem aktualnych zamknięć i utrudnień na szlakach na nowej aplikacji Informacja Turystyczna TPN na portalu geoportaltatry.pl.

