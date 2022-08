Polska będzie prezentować swoją ofertę na wiodących na świecie targach Caravan Salon w Duesseldorfie od 26 sierpnia do 4 września. Oprócz Polskiej Organizacji Turystycznej na wspólnym stoisku zaprezentują się regiony turystyczne Warmii i Mazur oraz Małopolski, a także kulturalna metropolia - Kraków.

Na targach w Duesseldorfie będziemy reklamowali całą Polskę, ale ze szczególnym uwzględnieniem Mazur i Małopolski. To targi caravaningowe, dla ludzi zainteresowanych wypoczynkiem mobilnym, a te regiony, mają bardzo dobrą ofertę dla takich turystów" - mówi PAP Guldon. Caravaning to w tej chwili ogromny segment. Około 18 proc. turystów, którzy przyjeżdżają obecnie do Polski to miłośnicy kempingów. To bardzo pokaźna grupa i ona rośnie - zaznacza.

Jesteśmy obecnie w punkcie wychodzenia z załamania, które nastąpiło w związku z wojną na Ukrainie, a wcześniej z pandemią koronawirusa. Wracamy na pozycję, którą zajmowaliśmy przedtem. Polska jest krajem bliskim, sąsiadujemy z Niemcami, komunikacyjnie jesteśmy bardzo atrakcyjni. Do tego Polska ma bardzo dobry stosunek cen do oferowanej jakości usług turystycznych - wyjaśnia.

Polska jednym z najtańszych kierunków

W ogólnoeuropejskim porównaniu cenowym portalu www.camping.info Polska była jednym z dziesięciu najtańszych kierunków w 2022 roku ze średnią 16,54 euro na osobę dziennie. Dla Niemiec koszty obliczono na średnio 25,21 euro.

Guldon podkreśla: "Chcemy sprawić, żeby jeszcze więcej niemieckich turystów przyjeżdżało do Polski. W ubiegłym roku według FUR (Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen), czyli niemieckiej instytucji zajmującej się badaniem zwyczajów urlopowych Niemców, było ich około 2 milionów. A był to rok trudny, covidowy. Przed pandemią przyjeżdżało do Polski ok. 3 milionów turystów z Niemiec".

Szef ośrodka POT w Berlinie przyznaje, że "Niemcy najchętniej wybierają się nad polskie morze, druga bardzo popularna destynacja to Kotlina Jeleniogórska i Mazury. Liczymy, że mimo zapaści związanej z wojną, wynik w tym roku będzie taki sam, jak w ubiegłym, co będzie stanowiło dla nas bardzo dobrą bazę na przyszłe lata, które, miejmy nadzieję, będą spokojniejsze, przynajmniej w turystyce".

Z Berlina Berenika Lemańczyk