Na turystów czeka nowa kolejka linowa w Jasnej Chopok, odnowiona aplikacja Gopass, czy pobyty w hotelach TMR z karnetami narciarskimi w cenie. Sezon zimowy planujemy otworzyć już 3 grudnia wraz z uruchomieniem nowej gondolki w Jasnej pod Chopokiem. Na pewno będzie hucznie, fajnie i wesoło, bo światowej sławy DJ ÖTZI nam w tym pomoże – powiedział Igor Rattaj, prezes zarządu spółki Tatry Mountain Resorts operującej ośrodkami narciarskimi w Tatrach, Niżnych Tatrach, Karkonoszach, Beskidzie Śląskim oraz w Austrii.

Nowością będzie 15-osobowa kolejka gondolowa

Nowością w ośrodku Jasna Chopok w Niżnych Tatrach będzie nowa 15-osobowa kolejka gondolowa. Jak podkreślił dyrektor tego ośrodka Jiří Trumpeš, "inwestycja o wartości 17 mln euro zasadniczo przyspieszy i uprości narciarzom transport na szczyt". W tym ośrodku wprowadzono także ulepszenia w systemie sztucznego naśnieżania. W tym sezonie zostanie tu także uruchomiony wyciąg orczykowy na Zadnich Dereszach.

W Tatrach Wysokich narciarze i snowboardziści będą mogli szusować na trasach zjazdowych w Tatrzańskiej Łomnicy, Starym Smokowcu i Szczyrbskim Jeziorze. W ośrodkach narciarskich w Tatrach Wysokich do dyspozycji będzie około 24 km tras narciarskich od 890 m do 2200 m n.p.m. Z atrakcji pozanarciarskich, jak co roku na Hrebienoku w ramach międzynarodowego konkursu rzeźby w lodzie, powstanie spektakularna Tatrzańska Świątynia Lodowa, której otwarcie zaplanowano na 16 listopada.

Przedsprzedaż dziennych skipassów wystartuje w połowie listopada, ale zainteresowani już mogą kupić karnet na cały sezon na wszystkie ośrodki TMR w cenie 549 euro.

Autor: Szymon Bafia