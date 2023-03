Cietrzew i sokół wędrowny to gatunki, które w Polsce objęte są ścisłą ochroną. Wiosna to okres godowy, dlatego co roku w tym okresie Karkonoski Park Narodowy zamyka fragmenty szlaków turystycznych, aby nie niepokoić tych ptaków.

Reklama

Zamknięte szlaki

Od 1 kwietnia do końca maja z tego powodu zamknięte będą: szlak niebieski od Przełęczy Okraj przez Czoło i Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu. Odcinek szlaku zielonego z Polany przez morenę Kotła Wielkiego Stawu do grzbietowego szlaku czerwonego; odcinek szlaku zielonego (Ścieżka nad Reglami) od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do Schroniska pod Łabskim Szczytem. Szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów oraz szlak niebieski przez Kocioł Małego Stawu.

Reklama

Zamknięte fragmenty szlaków zostały oznakowane tabliczkami z sylwetką cietrzewia lub sokoła. Z tego samego powodu zamknięta – od 15 marca – jest cześć szlaków po czeskiej stronie Karkonoszy. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski