Hotelarze zauważają, że okienko rezerwacyjne skróciło się nawet do tygodnia, a niektórzy rezerwują pokoje wręcz "z drogi”.

Ilość zapytań o rezerwację na majówkę jest spora, ale nie wszystkie zapytania kończą się rezerwacją i wpłatą zaliczki. Część turystów czeka na prognozy pogody. Zdajemy sobie sprawę, że okienko rezerwacyjne jest skrócone oraz, że kluczowa jest pogoda, dlatego hotelarze czekają z rezerwacjami nawet do ostatniej chwili – mówił Wagner.

Długa majówka

W tym roku układ kalendarza jest sprzyjający wyjazdom, bo 1 maja wypada w poniedziałek, zatem długi majowy weekend może potrwać nawet dziewięć dni.

Z dotychczasowych raportów hotelarzy wynika, że najwięcej turystów decyduje się na krótkie dwu - trzydniowe wyjazdy, zatem majówka może być nawet rozbita na trzy turnusy.

Niektórzy decydują się na rezerwacje od piątku do niedzieli, inni będą wypoczywali od poniedziałku do środy, a od środy do kolejnej niedzieli spodziewamy się kolejnej fali turystów – zauważa Wagner.

Ceny noclegów

Dwuosobowy pokój w Zakopanem na weekend majowy można wynająć już od 200 zł a ceny w luksusowych hotelach z dodatkowymi atrakcjami kończą się na 3800 zł. Pokoje u przysłowiowej gaździny można wynająć już od 80 zł za osobę.

