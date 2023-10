"Polskie Linie Lotnicze LOT od 4 listopada br. zaczną latać na trasie Rzeszów-Mediolan we Włoszech" - poinformowała spółka. Połączenie to będzie realizowane do 23 marca 2024 r.; rejsy będą wykonywane samolotem typu embraer.

Jak poinformował przewoźnik, embraery LOT-u będą latać z lotniska Rzeszów-Jasionka na lotnisko Mediolan-Malpensa raz w tygodniu – w soboty. Do stolicy Lombardii pierwszy samolot LOT-u wystartuje 4 listopada o godz. 16.50, a w porcie docelowym wyląduje o 19.05. Rejsy powrotne będą się odbywać również w soboty o godz. 19.45, z lądowanie po dwóch godzinach od startu. Reklama Spółka przekazała, że nowa trasa będzie funkcjonować przez cały sezon zimowy, do 23 marca 2024. - To połączenie wpisuje się w zapowiadane w strategii umocnienie pozycji PLL LOT w polskich portach regionalnych - wskazał dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera. Do katedry Duomo lub Zamku Sforzów. Albo na mecz Zdaniem prezesa portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adama Hamryszczaka, Mediolan to oferta dla turystów, którzy chcą "odwiedzić stolicę światowej mody oraz liczne zabytki, na czele z katedrą Duomo, kościołem świętej Marii czy Zamkiem Sforzów". - To także oczekiwana destynacja dla biznesu, współpracującego z firmami z Lombardii oraz dla kibiców piłki nożnej, bo AC Milan i Inter mają w Polsce rzesze wiernych fanów - dodał. Reklama Od początku br. do końca sierpnia PLL LOT przewiozły na pokładach swoich samolotów ok. 7 mln osób. W ubiegłym roku przewoźnik wypracował ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł i przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów), a drugim (30,7 proc.) - Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. Reklama Właścicielami Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" są: województwo podkarpackie (53,94 proc.) i Polskie Porty Lotnicze S.A. (46,06 proc.). Aneta Oksiuta Bartosz Lewicki