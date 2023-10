Podatek turystyczny (zwany również opłatą klimatyczną czy podatkiem miejskim / city tax) to opłata wyznaczana przez lokalne samorządy. W turystycznych miejscowościach infrastruktura nadwyrężana jest przez napływ odwiedzających, muszą więc oni uiścić opłatę na jej rozwój i utrzymanie.

Wysokość podatku turystycznego różni się w zależności od regionu, najlepiej sprawdzać ją przed wyjazdem na stronach samorządów lub u organizatorów wycieczek. Płacą ją osoby, które przebywają w danej miejscowości dłużej niż dobę.

O wysokość podatku najczęściej zwiększana jest cena noclegu. Sprawdzając wysokość podatku turystycznego, musisz pamiętać, że jest to opłata za jeden dzień, nie za cały pobyt.

Dlaczego samorządy wprowadzają opłaty turystyczne?

Zazwyczaj samorządy decydują się na wprowadzenie podatku turystycznego, kiedy liczba odwiedzających sprawia, że życie mieszkańców jest utrudnione. Tłumy turystów na ulicach, korzystanie przez nich z infrastruktury, sprawia, że "zużywa się" ona szybciej, niż w przypadku, gdyby miejsce nie było oblegane. Opłaty klimatyczne często też mają sprawić, by liczba turystów się zmniejszyła, a osoby, które na co dzień zamieszkują miejscowość, mogły cieszyć się większym spokojem.

Turystyka to dla wielu tych miejsc główne źródło dochodów, nie sprawia to jednak, że nie niesie to ze sobą pewnych negatywnych konsekwencji, które opłacana danina ma rekompensować. Podatek klimatyczny trafia do samorządów. Musi być przeznaczony na rozwój i utrzymanie danego miejsca.

Kiedy wybuchła pandemia, branża turystyczna była jedną z tych, które odczuły to najgorzej. Jednak można śmiało stwierdzić, że wszystko wróciło do normy. Turyści znowu tłumnie wyjeżdżają. A to sprawia, że coraz więcej miast wprowadza opłaty, dlatego też warto sprawdzać możliwe podatki na bieżąco, zmiany są bowiem dynamiczne.

Przykładowe stawki podatku turystycznego w Europie

To, ile zapłacimy, często zależy od tego, gdzie się zatrzymamy. Zazwyczaj opłata klimatyczna jest znacznie wyższa, jeżeli śpimy w 5-gwiazdkowym hotelu.

Przykładowo we Włoszech, w Rzymie, za 5-gwiazdkowy hotel zapłacisz dodatkowo za dobę aż 7 euro podatku turystycznego. W 3-gwiazdkowych hotelach opłata wynosi 4 euro.

Najdroższy city tax zapłacimy w Szwajcarii. Ceny wahają się w zależności od regionu, jednak jest to średnio ponad 3 euro za dobę. Najdrożej jest w gminie Saas-Fee, gdzie zapłacimy niemal 7,5 euro za dobę. Drogo jest również w Austrii, gdzie średnia cena to ok. 2,15 euro.

Dla porównania, we Francji zapłacimy średnio ponad 1 euro. Są to jedne z najniższych opłat klimatycznych.

Średnia wysokość podatku turystycznego w Chorwacji to 1,45 euro (tutaj najdroższy jest Dubrownik – 2,65 euro). Nieco więcej (średnio ok. 1,60 euro) zapłacimy w Portugalii.