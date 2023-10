Rzecznik ocenił, że loty do tureckiej Antalyi okazały się frekwencyjnym sukcesem tegorocznego sezonu wakacyjnego. - Na Riwierę Turecką z Lublina można było polecieć aż cztery razy w tygodniu. W przyszłym roku do grona touroperatorów na tej trasie dołącza Itaka, największy polski touroperator, zwiększając tym oferowanie do 5 lotów w tygodniu – przekazał Piotr Jankowski.

Prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk stwierdził, że ta współpraca pokazuje duży potencjał lubelskiego lotniska. - Jestem przekonany, że ta dodatkowa rotacja na Riwierę Turecką przyciągnie klientów, którzy wybiorą nasz port lotniczy, jako początek wakacyjnej przygody – dodał prezes, cytowany w komunikacie.

Od czerwca także Hurghada i Kreta

Od czerwca 2024 r. do siatki połączeń dołączy także Egipt (Hurghada) oraz grecka wyspa Kreta. Z Lublina będzie można polecieć także, podobnie jak w tym roku, na Rodos i do Monastyru w Tunezji. - Lotnisko nie zapomina również o sezonowych lotach do popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy - do stolicy Lombardii Mediolanu, chorwackiego Splitu i Burgas nad Morzem Czarnym. Powrócą również lubiane loty nad polskie morze, do Gdańska - wymienił rzecznik.

Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

Gabriela Bogaczyk