Wizz Air doda ósmy samolot do swojej bazy w Gdańsku w kwietniu przyszłego roku, podał przewoźnik. Wraz z dodaniem nowego samolotu uruchomi dwa nowe połączenia z Gdańska do Walencji w Hiszpanii i Rzymu Fiumicino we Włoszech oraz zwiększy częstotliwości na 12 istniejących trasach.

"Wizz Air rozpoczął działalność w Gdańsku w sierpniu 2004 roku i w ciągu 19 lat udanej działalności przewiózł ponad 25 mln pasażerów. Ósmy samolot, który dołączy do bazy w Gdańsku wiosną 2024 roku, zapewni na polskim rynku ponad 500 tysięcy dodatkowych miejsc w sprzedaży, oferując więcej możliwości podróżowania z Wizz Air. Wraz z dodaniem nowego samolotu typu Airbus A321, Wizz Air uruchomi 2 nowe połączenia z Gdańska do Walencji w Hiszpanii i Rzymu Fiumicino we Włoszech oraz zwiększy częstotliwości na 12 istniejących trasach z Gdańska" - czytamy w komunikacie.

Uwzględniając dzisiejsze ogłoszenie, Wizz Air oferuje z Gdańska 36 tras do 17 krajów w Europie, w tym niedawno uruchomione trasy do Tirany, Kopenhagi, Alicante i Teneryfy.

Wizz Air wzmacnia pozycję na rynku

Dzisiejsze ogłoszenie podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz Polski i regionu pomorskiego. Dodanie ósmego samolotu do Gdańska jeszcze bardziej wzmocni naszą wiodącą pozycję na rynku, jednocześnie stymulując gospodarkę i tworząc więcej miejsc pracy w Wizz Air i branżach pokrewnych - dodał dyrektor generalny Grupy Wizz Air József Váradi, cytowany w komunikacie.

Wizz Air to europejska niskokosztowa linia lotnicza, obsługująca flotę blisko 190 samolotów Airbus A320 i A321.