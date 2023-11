Pogoda na Cyprze w listopadzie

Na Cyprze, wyspie nad Morzem Śródziemnym, pogoda dopisuje właściwie przez cały rok. Jeśli więc masz dosyć jesiennego chłodu, to dobry kierunek. Zazwyczaj średnia listopadowa temperatura wynosi 25–26 stopni Celsjusza. Jest więc idealna zarówno do plażowania, jak i zwiedzania.

W tym roku prognozy długoterminowe wskazują, że na początku listopada na Cyprze temperatury wciąż będą osiągać 30 stopni, później zaczną spadać do 26-27.

Cypr w listopadzie – co zwiedzić?

Nieco niższe od upalnych temperatury sprawiają, że zwiedzanie Cypru w listopadzie jest nader przyjemne. Sprawdź 3 miejsca, które warto zobaczyć.

Tutaj Afrodyta wyłoniła się z morza

Legenda głosi, że Afrodyta wyłoniła się z morza właśnie na cypryjskim wybrzeżu. Na jej cześć nazwano formację skalną, która zachwyca swoim wyglądem. Skała Afrodyty to niezwykle popularne miejsce wśród turystów. Znajduje się między miastami Pafos i Limassol. Można zatrzymać się na parkingu znajdującym się obok tego miejsca i udać się w to miejsce z niesamowitym widokiem.

Co ważne, przy Skale Afrodyty nie można się kąpać w morzu, ponieważ jest to niebezpieczne. Jednak ze spokojem można spędzać czas na plaży. Przy parkingu znajduje się również kawiarnia.

Miasto portowe Kyrenia

Kyrenia leży na północy i stanowi jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Cypru Północnego. Warto zwiedzić to miejsce ze względu na jego klimat i zabytki. Spacerowanie wąskimi uliczkami to prawdziwa przyjemność.

Punktem obowiązkowym do zwiedzenia jest zamek, który broni dostępu do portu. Jest to ogromna budowla, która powstała na fundamentach innej. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z XII wieku. Dzisiaj na jego terenie zobaczyć można nie tylko mury i lochy, lecz także ciekawe wystawy. W zamku znajduje się wrak statku z IV wieku, którego kadłub ma długość 14 metrów. Dokładne zwiedzanie budowli zająć może nawet kilka godzin.

Park archeologiczny dla miłośników historii

Jeśli odwiedzasz Cypr w listopadzie i kochasz historię, koniecznie wybierz się do Parku Archeologicznego Kato Pafos. W sezonie zimowym jest on otwarty od godziny 8.30 do 17.00, a wejście to koszt 4,5 euro.

Park jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest ot miejsce niezwykłe. Zlokalizowany jest w starożytnym mieście Pafos. Na jego terenie zobaczyć można zabytki z prehistorii i średniowiecza, choć większość z nich pochodzi z czasów rzymskich.

Na terenie parku archeologicznego znajduje się między innymi bizantyjski zamek Saranta Kolones, szczątki czterech willi rzymskich: Domu Dionizosa, Domu Aionu, Domu Tezeusza i Domu Orfeusza oraz ruiny Bazyliki Panagia Limeniotissa, czyli jednej z najstarszych budowli chrześcijańskich. Każda z tych ruin ma ogromne znaczenie historyczne, stąd są chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata.