To rodzaj przewodnika przez telefon, który wyjaśni, co się dzieje z konkretnym lotem i jakie kroki powinien podjąć pasażer. Warto podkreślić, że Wizz Air boryka się z problemami operacyjnymi, a konieczność serwisowania silników spowodowała uziemienie ponad 40 samolotów. Przewoźnik musiał również zawiesić wiele tras, w tym te z Polski, oraz zmniejszyć częstotliwość lotów. Z tego powodu firma wprowadza tę nową usługę, aby lepiej komunikować się z pasażerami w sytuacjach awaryjnych - informuje fly4free.pl.

Reklama

Wprowadzamy automatyczny alert dotyczący odwołanych lotów. W przypadku odwołania lub poważnych problemów operacyjnych danego lotu sami będziemy dzwonić do pasażerów. Dzwonił będzie specjalny robot, który wyjaśni pasażerowi, co się dzieje z jego lotem, jakie ma prawa i dostępne opcje. Co powinien dalej robić. To będzie rodzaj przewodnika przez telefon - mówiła Valeria Bragerenco, menadżer ds. Komunikacji w Wizz Air, podczas konferencji prasowej w Bukareszcie.

Co robić jeśli lot został odwołany?

Udaj się do stanowiska informacyjnego Wizz Air. Tam dowiesz się więcej na temat Twoich opcji.

Jeśli Twój lot został odwołany, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Wizz Air udostępnia formularz do zgłaszania roszczeń. Na stronie Wizz Air znajdziesz aktualne informacje o statusie Twojego lotu.