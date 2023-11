W pierwszy lot z Wrocławia do stolicy Korei Południowej Dreamliner zabrał komplet 250 pasażerów. Loty od Seulu będą realizowane z wrocławskiego lotnisk co piątek. Samoloty będą lądować na porcie Incheon, jednym z największych lotnisk w Azji, obsługującym średnio ponad tysiąc połączeń w ciągu doby.

Lot do Seulu

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj podkreślił, że bezpośrednie połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Lot do Korei Południowej wpisuje się w naszą strategię systematycznej rozbudowy siatki połączeń, a bogata oferta lotniska i jego silna pozycja sprzyja rozwojowi gospodarczemu całego regionu – powiedział Pacamaj.

Na Dolnym Śląsku żyje około 5 tys. Koreańczyków, z czego większość w okolicy Wrocławia, gdzie zlokalizowane są duże koreańskie inwestycje. Władze wrocławskiego lotniska wskazują też, że Korea stała się w ostatnich latach jednym z kluczowych inwestorów zagranicznych w Polsce, a blisko połowa koreańskich firm ma swoje polskie oddziały we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Atrakcyjny region dla Koreańczyków

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że bezpośrednie połączenie do Seulu jest „zachętą do zapowiadanych już kolejnych inwestycji oraz dla nowych inwestorów”. To właśnie Dolny Śląsk uważany jest przez nich za wyjątkowo atrakcyjny region z uwagi na dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także rozbudowanej infrastruktury transportowej i logistycznej. Nowo uruchomione połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu pokazuje, że Port Lotniczy we Wrocławiu znakomicie rozwija swoją ofertę, a bezpośredni lot do Seulu będzie również ułatwieniem w komunikacji dla dolnośląskich przedsiębiorców – wskazał Przybylski.

Z kolei Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, zauważył, że bezpośrednie połączenie Wrocławia z Seulem to kolejny krok w ramach rozwijających się relacji handlowych. Jestem przekonany że to połączenie będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem naszych pasażerów – powiedział Fijoł.

Lot z Wrocławia do Seulu trwa ponad 11 godzin.