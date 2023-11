Nie wszystkie arboreta są czynne do późnej jesieni. Wiele jest otwartych tylko w sezonie kwiecień-wrzesień/październik. Ale te które są jeszcze otwarte, wyglądają najpiękniej właśnie teraz. Dlaczego? W tym roku długo było ciepło, jesień przyszła dosyć późno i liście wielu gatunków drzew wybarwiają się dopiero teraz. Podpowiadamy, gdzie warto wybrać się na spacer, by złapać ostatnie promienie jesiennego słońca i zobaczyć drzewa z ognistymi koronami.

Reklama

1.

Numerem jeden na liście arboretów, które najpiękniej prezentują się jesienią, jest ogród w Rogowie. Jest to jeden z największych tego typu parków w Polsce (53,8 ha) . Na jego obszarze znajdują się kolekcje drzew i krzewów z Europy Środkowo-Wschodniej. Zaś jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc jest alpinarium.

Założono je ok. 70 lat temu. Zajmuje powierzchnię 1,4 ha. Znajdują się tutaj skalniaki sięgające 2 metrów, strumyki, oczka wodne, torfowisko oraz staw z wyspą. Obszar ten porasta ok. 900 gatunków roślin górskich. Znajdziemy tu m.in. świerki serbskie, jodłę kalifornijską czy limbę.

W tej chwili w Rogowie największe wrażenie robią przebarwiające się klony palmowe oraz czerwone dywany z opadłych liści. Spacer po takich dywanach można zwieńczyć przekąską z pieczonych kasztanów.

Spacer po takich dywanach można zwieńczyć przekąską z pieczonych kasztanów. Ogród w Rogowie znajduje się w województwie łódzkim. Odległość od Łodzi to ok. 40 km, od Warszawy – 100 km. Samochodem dojedziesz tam zjeżdżając z trasy nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka. W Rogowie jest stacja kolejowa. Zatrzymują się tu pociągi relacji Łódź Fabryczna – Skierniewice oraz Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia. Ze stacji dojście do ogrodu zajmuje ok. 15 minut. Wychodząc z budynku dworca najpierw skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż torów kolejowych w kierunku Skierniewic, dalej pokierują nas żółte strzałki.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

2.

Kolejnym miejscem wartym polecenia jest arboretum w Kórniku. Co prawda bardziej znane jest z kwitnących tu wiosną azalii i magnolii, ale jesienią wygląda także pięknie, zwłaszcza, że kolekcja liczy ok. 3000 roślin liściastych. Od października na 50 ha zaczyna się tu prawdziwy spektakl barw, który trwa aż do ostatniego opadłego liścia.

Arboretum w Kórniku jest jednym z najstarszych w Polsce. Początki sięgają 1862 roku, kiedy hrabia Tytus Działyński zaczął przebudowę położonych przy zamku ogrodów barokowych w bardziej swobodne, o charakterze krajobrazowym. Dziś ogród to czwarte co do wielkości kolekcji arboretum w Europie.

Początki sięgają 1862 roku, kiedy hrabia Tytus Działyński zaczął przebudowę położonych przy zamku ogrodów barokowych w bardziej swobodne, o charakterze krajobrazowym. Dziś ogród to Można tu obejrzeć kilkusetletnie okazy lip, buków i dębów. I odpocząć nad położonym w centrum ogrodu stawem.

Arboretum w Kórniku znajduje się w województwie wielkopolskim, ok. 40 km od Poznania. Można tu dojechać komunikacją podmiejską z Poznania (przystanki Kórnik/Pl. Niepodległości lub Kórnik/Prowent n/ż). DO Kórnika można dojechać także pociągiem relacji Poznań-Kluczbork. Wysiadamy w Runowie i do Kórnika mamy ok. 4,5 km spacerek.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

3.

Ciekawym miejscem jest też arboretum w Karniszewicach. Zostało założone pod koniec XIX w. Celem było badanie aklimatyzacji gatunków obcego pochodzenia w klimacie województwa pomorskiego. W badaniach skupiono się m.in. nad daglezją zieloną. Do dziś zachowała się aleja wysadzana tym drzewem. Robi ona olbrzymie wrażenie. Drzewa sięgają 48 m i mają nawet po 140 lat! Stojąc tam możemy sobie wyobrazić lasy północnoamerykańskie.

Niedaleko arboretum, ok. 300 m od wejścia, rośnie najgrubsza daglezja w Polsce . Jej obwód wynosi 490 cm i ma ponad 48 m. W samym parku rośnie druga największa olbrzymka o obwodzie 450 cm.

. Jej obwód wynosi 490 cm i ma ponad 48 m. W samym parku rośnie druga największa olbrzymka o obwodzie 450 cm. Ogród położony jest w województwie zachodniopomorskim, 15 km od Koszalina (na północny wschód). Najłatwiej dojechać samochodem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

4.

Jesienią malowniczo wygląda arboretum w Lipnie k. Niemodlina. Zajmuje powierzchnię ok. 4 ha i jest najstarszym parkiem dendrologicznym w Polsce. W 1783 r. założył je hrabia Johann Nepomuk Karl Praschm. Pierwszymi drzewami, które tu posadzono były dwa jałowce wirginijskie oraz żywotnik olbrzymi. Jeden z jałowców oraz żywotnik rosną do dzisiaj. Są to jedne z najstarszych drzew tego gatunku w Polsce.

W dendrarium w Lipnie rośnie też jeden z najpiękniejszych okazów grujecznika japońskiego . Jest to drzewo o sercowatych liściach, które pachnie jak wata cukrową. Jego liście jesienią przybierają u podstawy korony intensywnie żółte zabarwienie, a na szczycie - pomarańczowo-czerwone. Jest to naprawdę niesamowity widok.

. Jest to drzewo o sercowatych liściach, które pachnie jak wata cukrową. Jego liście jesienią przybierają u podstawy korony intensywnie żółte zabarwienie, a na szczycie - pomarańczowo-czerwone. Jest to naprawdę niesamowity widok. Kolejny krzew, który może przykuwać uwagę to aralia japońska. Jest to rzadko spotykany krzew, który osiąga 8 metrów wysokości i ma spore, czarne, okrągłe owoce.

Arboretum znajduje się w województwie opolskim, ok. 30 km od Opola. Z Opola można dojechać pks-em do Niemodlina, a stamtąd udać się na 3 km spacerek do arboretum.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

5.

Na mapie arboretów, które pięknie prezentują się nawet późną jesienią nie powinno zabraknąć ogrodu w Raciborzu czyli arboretum Bramy Morawskiej. Na 35 ha rozmieszczono kolekcje drzew i krzewów i wytyczono ścieżki dydaktyczne. Rośnie tu ponad 1000 drzew, ponad 5000 krzewów i kilkanaście tysięcy bylin. Ścieżka dendrologiczna biegnie przez jary, strome wzniesienia, malownicze strumyki oraz podmokłe zarośla wokół których rosną 200-letnie drzewa.

Atrakcją arboretum jest platforma widokowa na Zaczarowany Ogród. Jest to ogród zajmujący ok. 1 ha i zaaranżowany tak, aby rośliny w nim zasadzone, układały się w ogromny kwiat o pięciu płatkach - widoczny właśnie z platformy widokowej.

na Jest to ogród zajmujący ok. 1 ha i zaaranżowany tak, aby rośliny w nim zasadzone, układały się w ogromny kwiat o pięciu płatkach - widoczny właśnie z platformy widokowej. Na terenie ogrodu znajdują się też dwa stawy - Żabi i Cienisty, gdzie można podziwiać rośliny wodne.

Do arboretum w Raciborzu (województwo śląskie) dojedziemy pks-em lub pociągiem z większych miast Polski.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

6.

Jesienią szczególnie pięknie prezentuje się wybarwiający się klon. Możemy podziwiać go w dużej ilości w arboretum w Marculach. Jest to stosunkowo młody ogród dendrologiczny bo powstał w 2006 roku ale zgromadzono tu już ponad 600 różnych drzew i krzewów.

Na szczególną uwagę zasługują także wrzosowiska, które cieszą oczy feerią barw od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wśród roślin wrzosowatych wyróżnia się kwaśnodrzew konwaliowy (oxydendrum arboreum). Jest to jedyny wrzos rosnący jak drzewo. Sadzonki jest ciężko wyhodować dlatego roślina jest unikatem. Liście są kwaśne w smaku jak szczaw i mają działanie przeciwgorączkowe, a jesienią wybarwiają się na ogniście czerwony kolor.

które cieszą oczy feerią barw od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wśród roślin wrzosowatych wyróżnia się (oxydendrum arboreum). Jest to jedyny wrzos rosnący jak drzewo. Sadzonki jest ciężko wyhodować dlatego roślina jest unikatem. Liście są kwaśne w smaku jak szczaw i mają działanie przeciwgorączkowe, a jesienią wybarwiają się na ogniście czerwony kolor. Obok wrzosowiska rośnie najstarsze drzewo w tym arboretum - 200-letni dąb szypułkowy , któremu dzieci nadały w 2007 roku imię Marcel.

, któremu dzieci nadały w 2007 roku imię Arboretum w Marculach znajduje się 35 km od Radomia i 10 km od Iłży. Można tu dojechać kolejką z Iłży.