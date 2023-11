Bielsko-Biała – położenie i historia

Bielsko-Biała znajduje się w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim. To główne miasto aglomeracji bielskiej. Formalnie powstało stosunkowo niedawno, bo w 1951 roku. To połączenie Bielska leżącego na Śląsku Cieszyńskim oraz Białej – leżącej w Małopolsce. Przez 23 lata była miastem wojewódzkim – do 1998 roku stanowiła stolicę województwa bielskiego.

Choć wydawać się może niezbyt popularnym miastem turystycznym, stanowi centrum kulturalne, administracyjne, akademickie i gospodarcze Podbeskidzia. Ponadto to ważny ośrodek handlowy i przemysłowy. Bielsko-Biała jest atrakcyjna dla odwiedzających nie tylko ze względu na zachwycającą architekturę, lecz także położenie blisko gór. Odnajdą się tutaj zarówno miłośnicy historii, architektury, jak i górskich wędrówek.

Dlaczego Bielsko-Biała to "Mały Wiedeń"

Ze względu na swoją atrakcyjność pod względem architektury Bielsko-Biała nazywana jest "Małym Wiedniem". Na jej terenie znajdują się budynki w stylu secesyjnym i neostylowe powstałe w XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują między innymi Teatr Polski, dworzec kolejowy "Bielsko-Biała Główna", kościół Opatrzności Bożej, ratusz czy Hotel President.

Co zwiedzić w "Małym Wiedniu"?

Polski "Mały Wiedeń" oferuje wiele ciekawych, godnych odwiedzenia miejsc. Co zwiedzić w Bielsku-Białej?

Teatr Polski i słynna kurtyna

Jednym z najciekawszych i najbardziej zachwycających budynków w Bielsku-Białej jest odrestaurowany gmach Teatru Polskiego z końca XIX wieku. Zaprojektował go wiedeński architekt Emil von Förster. Co ciekawe, znajduje się tutaj niecodzienna kurtyna, która została namalowana w Wiedniu przez Francesco Angelo Rottonara i Johanna Kautskiego – znanych europejskich twórców dekoracji teatralnych. "Zagrała" ona nawet w Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy. Odnowiona jest atrakcją tego miejsca do dzisiaj.

Spacer po Starym Mieście

W "Małym Wiedniu" zdecydowanie warto zwiedzić Stare Miasto. To prawdziwa gratka dla miłośników architektury i historii. Można zaobserwować tutaj ciekawe kamienice (np. kamienicę "Pod Żabami", nad której wejściem znajdują się figurki dwóch eleganckich żab), ale warto także zwrócić uwagę na fontannę Neptuna. Stanowi ona centrum tego miejsca, a Neptun wrócił na swoje miejsce w 2006 roku po aż 115 latach nieobecności. Za pancerną szybą znajduje się również obiekt archeologiczny: fundamenty Wagi Miejskiej.

Najpiękniejszy dworzec kolejowy w Polsce

Dworzec kolejowy w Bielsku-Białej jest uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Zbudowany między 1889 a 1890 rokiem, został zaprojektowany przez wybitnego architekta Karola Korna. Miejsce to wpisane jest do rejestru zabytków.

Pomniki postaci z bajek

W Bielsku-Białej powstało wiele kultowych bajek w Studiu Filmów Rysunkowych. Dlatego też, przechadzając się po mieście, można spotkać pomniki słynnych rysunkowych bohaterów. Znajdziemy tutaj więc między innymi pomnik Reksia, Bolka i Lolka czy Smoka Wawelskiego i Bartoliniego Bartłomieja z serialu "Porwanie Baltazara Gąbki". Choć najmłodsi mogą dzisiaj nie rozpoznać tych postaci, ich rodzice udadzą się w sentymentalną podróż.

Zamek książąt Sułkowskich

Zachwycającym budynkiem w barokowym stylu jest zamek książąt Sułkowskich. To kolejny zabytek Bielska-Białej, który warto zwiedzić. Jest najstarszym i największym budynkiem tego miasta. Przez lata był jedną z siedzib Piastów cieszyńskich. Aktualnie wewnątrz znajduje się Muzeum Historyczne z dziełami między innymi Jacka Malczewskiego czy Jana Matejki.