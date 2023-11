Zanzibar – położenie

Wyspa Zanzibar leży na Oceanie Indyjskim. To największa wyspa Archipelagu Zanzibar, a największym miastem na niej jest Zanzibar. Należy ona w całości do Tanzanii, do jej autonomicznej części… Zanzibaru. Loty z Polski do tego miejsca zajmują około 10 godzin.

Jest to największa wyspa w Tanzanii o powierzchni przekraczającej 1650 kilometrów kwadratowych. Znajdują się na niej plantacje palmy kokosowej oraz goździkowca. Mieszkańcy zajmują się również rybołówstwem.

Czy warto lecieć na Zanzibar zimą?

Na Zanzibarze panuje klimat równikowy monsunowy. Występuje więc tam pora sucha i deszczowa, a średnie temperatury niemal przez cały rok przekraczają 20 stopni Celsjusza.

Czy więc polska zima to dobry termin na wakacje na tej wyspie? Jak najbardziej! Uważa się wręcz, że jest to najlepszy termin na wypoczynek w tym miejscu. Od grudnia do połowy marca pogoda jest idealna na wypoczynek. Temperatury są wysokie, ale przyjemne. Woda w oceanie również jest ciepła, dzięki czemu kąpiele są prawdziwą przyjemnością.

Codziennie średnio przez 8 godzin świeci słońce. Co prawda w grudniu jest średnio 11 dni deszczowych, jednak są to zwykle gwałtowne ulewy popołudniami. W styczniu tych dni jest już znacznie mniej, bo średnio 6. Ponadto poza sezonem letnim na Zanzibarze nie ma już tłumów, panuje tam większy spokój, co jest dużą zaletą dla wielu turystów.

Na Zanzibarze inny czas niż oficjalny

Co ciekawe, wyruszając do Zanzibaru, warto mieć na uwadze, że zwyczajowo używa się tam nieoficjalnego czasu słonecznego (stosuje się go również w całej Tanzanii). Oznacza to, że doba rozpoczyna się tam o godzinie 6 rano, czyli jest to pierwsza godzina dnia. Można więc założyć, że od czasu oficjalnego następuje przesunięcie o 6 godzin.

Co zobaczyć na Zanzibarze?

Wakacje na Zanzibarze to przede wszystkim piękne plaże i lazurowa woda oceanu. Co jednak warto zwiedzić, przebywając na wyspie?

Jak wspominaliśmy, na Zanzibarze licznie są prowadzone plantacje palmy kokosowej i goździkowca. Wybranie się do tego miejsca pozwala przyjrzeć się lokalnej pracy oraz zakupić miejscowe wyroby. To doskonały wybór na prezent.

Miłośników natury z pewnością przyciągnie jedyny na wyspie park narodowy, czyli Jozani Forest. To niezwykle miejsce przypominające dżunglę. Zobaczyć tutaj można ciekawe gatunki zwierząt, w tym małpy – gerezy rude.

Warto również wybrać się w rejs na Prison Island. Jest to niewielka wyspa w pobliżu miasta Stone Town. Pod koniec XIX wieku zbudowano na niej budynek, który miał służyć za więzienie, co jednak nigdy się nie stało. Przez jakiś czas stanowił miejsce izolacji chorych na żółtą febrę. Dzisiaj jednak nie budynek jest główną atrakcją. Na Prison Island mieszkają bowiem gigantyczne żółwie, które można podziwiać, a nawet karmić.

Skoro już o Stone Town mowa, koniecznym punktem wycieczek w tym mieście jest odwiedzenie domu rodzinnego jednego z największych artystów naszych czasów. Na Zanzibarze urodził się Faorkh Bulasara, czyli Freddie Mercury. To prawdziwa gratka dla fanów zespołu Queen.