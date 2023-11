Kampania „Darmowy Listopad” to okazja do zwiedzania wystaw stałych i czasowych w 9 zamkach i pałacach w Polsce. A także możliwość wzięcia udziału w wielu spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach i lekcjach muzealnych. Dla rodziny z dwojgiem dzieci to możliwość zaoszczędzenia nawet 150 zł, a pokazania pociechom kawałka polskiej historii. Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” realizowane są dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kto bierze udział?

Od początku kampanii biorą w niej udział najbardziej znane polskie rezydencje królewskie tj. Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie. Do tego grona w ostatnich latach dołączyły zamki-muzea w Sandomierzu, Lublinie, Poznaniu i Malborku wraz z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie oraz Zamek Żupny w Wieliczce.

Zamek Królewski na Wawelu

Bezpłatny wstęp obowiązuje na wystawy stałe i czasowe oznaczone jako „Darmowy Listopad w wybranych godzinach. Wejściówki są do pobrania w kasach biletowychW ramach akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” Zamek Królewski na Wawelu przygotował 100 bezpłatnych lekcji muzealnych prowadzonych przez wawelskich edukatorów. Na lekcje muzealne obowiązuje zgłoszenie pod numerem tel. 12 422 16 97 lub mailowo na adres rezerwacja@wawelzamek.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zamek Lubelski

Dni bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych to 9, 17, 22, 30 listopada 2023. Wstęp na wystawy stałe od 9:00-17:00 (wtorek-czwartek, niedziela) i od 9:00-18:00 (piątek, sobota).

Łazienki Królewskie w Warszawie

W listopadzie obowiązuje bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wystawy stałe znajdują się w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Teatrze Królewskim, Pałacu Myślewickim, Stajniach Kubickiego i Koszarach Kantonistów. Obiekty otwarte są wtorek-środa: 10.00-16.00, czwartek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 12.00-18.00, niedziela: 10.00-16.00.. Ostatnie wejście odbywa się 30 minut przed ich zamknięciem.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W listopadzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza gości do bezpłatnego zwiedzania Apartamentów Królewskich, Apartamentów Marszałkowej Lubomirskiej, Pokoi Chińskich i Myśliwskich, Galerii Magazynowej, wystawy stałej „Kolekcjonerstwo Potockich” i wystawy czasowej pt. „Oto Światłość Wielka i Klucz Rajski. Hymny z tatarskich zaścianków króla Sobieskiego”.Pałac otwarty jest codziennie oprócz wtorków w godz. 10.00-16.00 (ostatnie wejście o 15.00), a historyczne ogrody wilanowskie i park w godz. 9.00-15.00. Liczba biletów wstępu do pałacu jest ograniczona ze względów konserwatorskich, natomiast nie ma limitu wejść do ogrodów i parku. Bilety można odebrać w kasie na przedpolu pałacu lub online.Wstęp na plenerową wystawę czasową „Królewski Ogród Światła” jest płatny, bilety można nabywać online i w automatach na terenie muzeum.

Zamek Królewski w Poznaniu

W listopadzie Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu oferuje bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia (wystawy/pokazy/wykłady). Godziny otwarcia wtorek-środa 10:00-16:00, czwartek 10:00-18:0, piątek 10:00-20:00, sobota-niedziela 10:00-17:00.

Zamek w Malborku

Bilety wstępu do Zamku w Malborku są bezpłatne ale przy zwiedzaniu zamku obowiązuje opłata za przewodnika lub audioprzewodnika (15 zł). Na trasie zwiedzania dostępna jest m.in. najważniejsza, czasowa Wystawa Roku pt. „Nigra crux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego” oraz wystawa czasowa pt. „Wazowie na Zamku”.Zamek otwarty jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-16, a wystawy czasowe od wtorku do niedzieli w godzinach 9-15.

Zamek w Sztumie

Bilety wstępu są bezpłatne ale obowiązuje opłata za przewodnika/audioprzewodnika (10 zł). Można je nabyć on-line na zamek.sztum.pl oraz w kasach na zamku. Zamek jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-15, a wystawy czasowe od wtorku do niedzieli w godzinach 9-14.

Zamek w Kwidzynie

Bilety wstępu są bezpłatne ale obowiązuje opłata za przewodnika/audioprzewodnika (10 zł). Można je nabyć on-line na zamek.kwidzyn.pl oraz w kasach na zamku. Zamek jest otwarty od wtorku do niedzieli w godzinach 9-15, a wystawy czasowe od środy do niedzieli w godzinach 9-15.

Zamek Królewski w Sandomierzu

Bezpłatne wejścia obowiązują na wszystkie wystawy stałe i czasowe. Oprócz tego odbywać się będą również warsztaty, wykłady oraz oprowadzania kuratorskie (informacje na miejscu w zamku lub na stronie www.zamek-sandomierz.pl).Godziny otwarcia: wtorek-niedziela w godzinach od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejście 16.15).

Zamek Żupny w Wieliczce

W listopadzie możliwe jest bezpłatne zwiedzanie Zamku Żupnego i prezentowanej w nim wystawy stałej „Solniczki – małe arcydzieła sztuki”. Odbiór wejściówek w kasach zamku.Zamek otwarty jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9-17.W ramach kampanii "Darmowy listopad" muzeum organizuje bezpłatne warsztaty rodzinne w soboty o godz. 10.00. pt. Cenny zabytek na liście UNESCO/18 listopada; Detektyw Salt, Zamek Żupny / 11, 25 listopada. Rezerwacja warsztatów w Dziale Edukacji tel. 12 289 16 33, wiek dzieci 6-12 lat, ilość miejsc jest ograniczona.

Zamek Królewski w Warszawie

Bezpłatny wstęp obowiązuje na wystawy w wybranych godzinach,.Od wtorku do niedzieli w godz. 14-17 (ostatnie wejście o godz. 16) obowiązuje bezpłatny wstęp na Trasę Królewską w tym: do Apartamentu Wielkiego i Królewskiego oraz Sal Sejmowyc, a także na zwiedzanie wystawy „Pocztówki z widokiem na Zamek”.Od wtorku do niedzieli w godz. 10-17 (ostatnie wejście o godz. 16) w Pałacu pod Blachą można bezpłatnie zwiedzić Apartamenty Księcia Józefa Poniatowskiego.